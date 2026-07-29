मंडी में संचालित आढ़त पर छापा, 40 किलो कटरुआ बरामद

पीलीभीत। जिस वन उपज की बिक्री पर प्रतिबंध है। वही वन उपज लाइसेंसी आढ़त पर मंडी में बिक रही है। इसी मामले की मिली सूचना पर वन एवं वन्यजीव प्रभाग की टीम ने मंडी समिति परिसर में छापा मारा गया। आढ़त पर प्रतिबंधित वन उपज कटरुआ का अवैध भंडारण मिला। आरोपी को हिरासत में लेकर वन विभाग में केस काटा है।वन एवं वन्यजीव प्रभाग की टीम ने बीते दिवस मंगलवार को भी एक सूचना मिली थी। इसमें वन एव वन्यजीव प्रभाग की मनाही और प्रतिबंध के बावजूद जंगल की उपज रेलवे स्टेशन पर धड़ल्ले से ऊंचे दामों में बिकने की सूचना मिली थी।

इस पर टीम ने औचक छापा मारा। आठ किलो कटरुआ मिला और कई तराजू व बांट भी पकड़े गए। वन एव वन्यजीव प्रभाग के डीएफओ भरत कुमार डीके ने बताया कि चारों आरोपियों में बरहा का आदित्य, खुदागंज का बब्लू, बरहा का जितेंद्र और सतीश कुमार से आठ किलो कटरुआ पकड़ा गया और विभागीय कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में बुधवार को मंडी में अवैध भंडारण व फुटकर बिक्री किए जाने की सूचना मिली। तब वन एवं वन्यजीव प्रभाग की टीम में एसडीओ दिग्विजय सिंह, वन दारोगा कौशेंद्र कुमार, अमित तिवारी व वन रक्षक रंजीत सिंह समेत न्यूनतम वेतनभोगी किशन लाल और राजेंद्र कुमार की टीम ने संयुक्त रूप से मंडी में छापामार की। यहां लाइसेंसी आढ़त ताज एंड कंपनी के स्वामी शकील अहमद निवासी मोहल्ला शेर मोहम्मद वार्ड 23 के पास से आढ़त पर प्रतिबंधित वन उपज का अवैध भंडारण पाया गया। डीएफओ ने बताया कि करीब 40 किलो कटरुआ के साथ पकड़ा गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।