तैराकी में एसबीपीएस ने जीते 8 पदक
देहरादून के बलूनी पब्लिक स्कूल ने सीबीएसई नॉर्थ जोन-1 स्विमिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया, जहां शौर्य चौधरी ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रांज मेडल जीते। रितेश अग्रवाल ने 5 रजत पदक जीते। दोनों तैराकों का चयन नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है।
देहरादून,वरिष्ठ संवाददाता। सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल (एसबीपीएस) ने सीबीएसई नॉर्थ जोन-1 स्विमिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए आठ पदक स्कूल के नाम किए। स्कूल के तैराक शौर्य चौधरी ने प्रतियोगिता में एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रांज मेडल जीता है।वहीं रितेश अग्रवाल ने विभिन्न स्पर्धाओं में पांच रजत पदक जीते हैं। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर शौर्य चौधरी और रितेश सिंह अग्रवाल का चयन सितंबर में भोपाल में होने वाली नेशनल स्विमिंग चौंपियनशिप के लिए हुआ है। बलूनी ग्रुप के एमडी विपिन बलूनी ने दोनों तैराकों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बताया कि सीबीएसई नॉर्थ जोन-1 स्विंमिंग चैंपियनशिप आईआईएमटी मेरठ में 29 जुलाई से एक अगस्त 2026 तक आयोजित हुई।
इस प्रतियोगिता में उत्तर भारत के 204 स्कूलों से लगभग 1000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में स्कूल के दो तैराकों ने व्यक्तिगत वर्ग में कुल 8 पदक जीतकर न केवल स्कूल बल्कि प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। स्कूल के प्रधानाचार्य पंकज नौटियाल ने पदक विजेताओं को सम्मानित कर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी।
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