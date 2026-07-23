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दो गाय खरीदने पर सरकार देगी 80 हजार रुपये की सहायता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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बलरामपुर में गौ संवर्धन योजना के तहत लाभार्थियों का चयन अंतिम चरण में है। 224 लोगों ने आवेदन किया है, जिनमें 115 पुरुष और 109 महिलाएं शामिल हैं। 28 जुलाई को ई-लॉटरी द्वारा चयन किया जाएगा। योग्य लाभार्थियों को दो दूध देने वाली गायों के लिए 40% अनुदान उपलब्ध होगा, जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा।

दो गाय खरीदने पर सरकार देगी 80 हजार रुपये की सहायता

बलरामपुर, संवाददाता। ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने व पशुपालन को स्वरोजगार का सशक्त माध्यम बनाने के उद्देश्य से संचालित गौ संवर्धन योजना के तहत जिले में लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। योजना के लिए 224 लोगों ने आवेदन किया है। पात्र लाभार्थियों का चयन 28 जुलाई को ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि प्राप्त आवेदनों में 115 पुरुष और 109 महिलाओं ने आवेदन किया है। सभी आवेदनों का विभागीय स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है। पात्र अभ्यर्थियों का चयन पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ई-लॉटरी से किया जाएगा, जिससे सभी आवेदकों को समान अवसर मिल सके।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत चयनित प्रत्येक लाभार्थी को दो दुधारू गाय खरीदने के लिए दो लाख रुपये की परियोजना पर 40 प्रतिशत यानी 80 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। शेष 1.20 लाख रुपये की व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं करनी होगी। चयन होने के बाद विभागीय मानकों के अनुरूप गायों की खरीद, सत्यापन और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने पर अनुदान की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने आवेदकों से 28 जुलाई को होने वाली ई-लॉटरी की जानकारी पर नजर रखने व किसी भी जानकारी के लिए पशुपालन विभाग से संपर्क करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि योजना से जिले में दुग्ध उत्पादन बढ़ने के साथ ग्रामीणों को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

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