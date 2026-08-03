सेवानिवृत्ति के 72 घंटे में मिला 7.48 लाख का भुगतान
बलरामपुर की नगर पालिका ने सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारी को 72 घंटों के भीतर अर्जित अवकाश नगरीकरण की पूरी धनराशि का भुगतान कर एक नई मिसाल कायम की है। अध्यक्ष डॉ. धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देने का संकल्प दोहराया, यह दिखाते हुए कि समयबद्ध प्रशासनिक कार्यवाही संभव है।
बलरामपुर, संवाददाता। आदर्श नगर पालिका परिषद, बलरामपुर ने कर्मचारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक नई मिसाल कायम की है। नगर पालिका ने पहली बार किसी सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के महज 72 घंटे के भीतर अर्जित अवकाश नगरीकरण की पूरी धनराशि का भुगतान कर समयबद्ध प्रशासनिक कार्यशैली का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस पहल को कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारी हजारा 31 जुलाई को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त हुईं। सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद उनके सभी आवश्यक अभिलेखों और प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा किया गया।
इसके बाद सोमवार को उनके अर्जित अवकाश नगरीकरण की 7,48,800 की संपूर्ण धनराशि उनके खाते में हस्तांतरित कर दी गई। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष डॉ. धीरेन्द्र प्रताप सिंह 'धीरू' ने कहा कि परिषद का उद्देश्य प्रत्येक कर्मचारी को सम्मान देना और उनके सभी वैधानिक देयों का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी वर्षों तक नगर की स्वच्छता और विकास में अपना योगदान देते हैं, इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अपने अधिकारों के लिए अनावश्यक भागदौड़ न करनी पड़े, यह परिषद की प्राथमिकता है। अधिशासी अधिकारी लालचंद मौर्य ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी कर्मचारियों के देयों का त्वरित निस्तारण कराया जा रहा है। हजारा के अवकाश नगरीकरण का भुगतान रिकॉर्ड 72 घंटे में पूरा किया गया है। इससे न केवल कर्मचारियों में विश्वास बढ़ा है, बल्कि यह संदेश भी गया है कि नगर पालिका कर्मचारी हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भविष्य में भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रकरणों का इसी प्रकार समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रतिनिधि डीपी सिंह बैस, कर निरीक्षक राजेश कुमार, जेई सिविल अविनाश यादव, जेई जल धर्मेंद्र गौड़, सफाई निरीक्षक दिवाकर पांडेय सहित नगर पालिका परिषद के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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