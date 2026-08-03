Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सेवानिवृत्ति के 72 घंटे में मिला 7.48 लाख का भुगतान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
Follow us on Google News
share

बलरामपुर की नगर पालिका ने सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारी को 72 घंटों के भीतर अर्जित अवकाश नगरीकरण की पूरी धनराशि का भुगतान कर एक नई मिसाल कायम की है। अध्यक्ष डॉ. धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देने का संकल्प दोहराया, यह दिखाते हुए कि समयबद्ध प्रशासनिक कार्यवाही संभव है।

सेवानिवृत्ति के 72 घंटे में मिला 7.48 लाख का भुगतान

बलरामपुर, संवाददाता। आदर्श नगर पालिका परिषद, बलरामपुर ने कर्मचारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक नई मिसाल कायम की है। नगर पालिका ने पहली बार किसी सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के महज 72 घंटे के भीतर अर्जित अवकाश नगरीकरण की पूरी धनराशि का भुगतान कर समयबद्ध प्रशासनिक कार्यशैली का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस पहल को कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारी हजारा 31 जुलाई को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त हुईं। सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद उनके सभी आवश्यक अभिलेखों और प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा किया गया।

इसके बाद सोमवार को उनके अर्जित अवकाश नगरीकरण की 7,48,800 की संपूर्ण धनराशि उनके खाते में हस्तांतरित कर दी गई। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष डॉ. धीरेन्द्र प्रताप सिंह 'धीरू' ने कहा कि परिषद का उद्देश्य प्रत्येक कर्मचारी को सम्मान देना और उनके सभी वैधानिक देयों का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी वर्षों तक नगर की स्वच्छता और विकास में अपना योगदान देते हैं, इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अपने अधिकारों के लिए अनावश्यक भागदौड़ न करनी पड़े, यह परिषद की प्राथमिकता है। अधिशासी अधिकारी लालचंद मौर्य ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी कर्मचारियों के देयों का त्वरित निस्तारण कराया जा रहा है। हजारा के अवकाश नगरीकरण का भुगतान रिकॉर्ड 72 घंटे में पूरा किया गया है। इससे न केवल कर्मचारियों में विश्वास बढ़ा है, बल्कि यह संदेश भी गया है कि नगर पालिका कर्मचारी हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भविष्य में भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रकरणों का इसी प्रकार समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रतिनिधि डीपी सिंह बैस, कर निरीक्षक राजेश कुमार, जेई सिविल अविनाश यादव, जेई जल धर्मेंद्र गौड़, सफाई निरीक्षक दिवाकर पांडेय सहित नगर पालिका परिषद के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Balrampur Latest News Balrampur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।