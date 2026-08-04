प्रेमचंद अंतरराष्ट्रीय सम्मान 2026 से सम्मानित हुए बीके मणि त्रिपाठी
हीरालाल रामनिवास इंटर कालेज के प्रवक्ता बलराम कुमार मणि त्रिपाठी को नार्वे की अंतर्राष्ट्रीय प्रेमचंद सम्मान समिति ने प्रेमचंद अंतरराष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया। यह सम्मान 2 अगस्त 2026 को मनायी जाने वाली प्रेमचंद जयंती पर एक डिजिटल गोष्ठी में दिया गया। सम्मानित होने पर स्कूल के अन्य सदस्यों ने खुशी जताई।
संतकबीरनगर, निज संवाददाता। हीरालाल रामनिवास इंटर कालेज, खलीलाबाद के अवकाश प्राप्त प्रवक्ता बलराम कुमार मणि त्रिपाठी को नार्वे की अंतर्राष्ट्रीय प्रेमचंद सम्मान समिति ने प्रेमचंद अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया। इसी के साथ हिन्दी के लिए काम कर रहे विभिन्न शहर के लोगों को सम्मानित किया गया।यह सम्मान मुंशी प्रेमचंद की जयन्ती पर 2 अगस्त 2026को दूरसंचार पर आयोजित डिजिटल गोष्ठी में दिया गया। गोष्ठी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रेमचंद सम्मान समिति के अध्यक्ष सुरेश चंद्र शुक्ल ‘शरद आलोक’ ने नार्वे से प्रेमचंद अंतरराष्ट्रीय सम्मान 2026 की घोषणा की। कथा, कविता, आलोचना, रंगमंच, और साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रेमचंद अंतरराष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार दिए जाते हैं।
सम्मान समारोह की अध्यक्षता प्रो शैलेंद्र कुमार शर्मा, कुलानुशासक उज्जैन विश्वविद्यालय ने की। स्वागत व अभिनंदन डॉ सत्येंद्र कुमार सेठी ने की। अध्यक्ष ने प्रेमचंद के लेखन की विशिष्टता और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उनकी रचनात्मक भूमिका पर विशेष प्रकाश डाला। बीके मणि त्रिपाठी के पुरस्कृत होने पर एचआर इंटर कालेज के प्रधानाचार्य अरुण ओझा, पूर्व प्रधानाचार्य राम कुमार सिंह, डी पी चौरसिया, राधेश्याम मिश्रा, नरेन्द्र नाथ पाण्डेय व अन्य ने बधाई देकर खुशी जताई।
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