माध्यमिक शिक्षकों ने डीआईओएस कार्यालय पर दिया धरना
बलिया में, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की। संघ ने शिक्षकों को सचेत करते हुए अपनी उपलब्धियों को बचाने का आह्वान किया।
बलिया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शुक्रवार को सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना दिया। इसके बाद आयोजित सभा में अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद किया। मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन डीआईओएस को सौंपा। प्रदेश संरक्षक विजय कुमार सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का इतिहास संघर्षों और उपलब्धियों से भरा रहा है। कहा कि हमने अपने संघर्षों के बल पर ही सेवा सुरक्षा, वेतन वितरण अधिनियम, पेंशन, मृतक आश्रित की नियुक्ति और प्रबंधकों से नियुक्ति का अधिकार छीनकर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जैसी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थीं।
लेकिन आज शिक्षक सुविधा भोगी हो गया है, जिसके कारण हमारी उपलब्धियां धीरे-धीरे समाप्त हो रही हैं। अप्रैल 2025 से पुरानी पेंशन समाप्त कर दी गई है और उसकी जगह एनपीएस नई पेंशन योजना लागू की गई है, जिसका कोई लेखा-जोखा नहीं है। उन्होंने शिक्षकों को सचेत होने की चेतावनी दी। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जयशोर बहादुर सिंह व संचालन जिला मंत्री जयनारायण कन्नौजिया ने किया।
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