बलिया: उच्च जाति के बच्चे स्कूल की प्लेट में नहीं, घर से लाए प्लेट में खाते हैं मिड डे मील, क्योंकि...

उत्तर प्रदेश के बलिया में एक बार फिर से स्कूल में मिड डे मिल के भोजन के दौरान जातिगत भेदभाग का मामला सामने आया है। बलिया के रामपुर में प्राइमरी स्कूल में कुछ विद्यार्थी मिड डे मील का भोजन खाने के लिए अपने घर से प्लेट लाते हैं और वे एससी, एसटी और दलित समुदाय के बच्चों से अलग बैठकर खाना खाते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने न सिर्फ इसकी जानकारी दी है, बल्कि कुछ तस्वीरों को भी साझा किया है।

इन्हीं में से एक स्टूडेंट का कहना है कि स्कूल में मौजूद प्लेटों में कोई भी खाना खा सकता है, इसलिए हम अपने घरों से अपना खुद का प्लेट लाते हैं।

P Gupta,Principal,Rampur primary school: We ask students to sit together & eat but they go separate ways as soon as we leave. Maybe they've learnt it from home. We've tried a lot to teach that they're equals but students from upper caste try to stay away from those of lower-caste pic.twitter.com/aYzjpKzQmF