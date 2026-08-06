ढाई लाख तिरंगा बनाएगा स्वयं सहायता समूह

बलिया, संवाददाता। जिले में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां 10 दिन पहले ही जोर पकड़ने लगी है। जिला प्रशासन की ओर से स्वाधीनता दिवस समारोह की रणनीति बननी शुरू हो गई है। इस क्रम में हर घर तिरंगा अभियान 2026 के सफल आयोजन के लिए जनपद के स्वयं सहायता समूहों को दो लाख 50 हजार राष्ट्रीय ध्वजों का निर्माण का लक्ष्य दिया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना तथा प्रत्येक घर तक तिरंगा पहुंचाकर राष्ट्रभक्ति एवं जनभागीदारी को बढ़ावा देना है।आजीविका मिशन (ग्रामीण) के जिला समन्वयक अभिषेक आनंद ने बताया कि तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज भारतीय ध्वज संहिता के अनुरूप तैयार कराए जायेंगे।

बताया कि तिरंगे का आकार 3:2 के अनुपात में आयताकार होगा तथा निर्माण में खादी, हाथ से काता अथवा बुना कपड़ा, सूती, पॉलिएस्टर, ऊनी अथवा सिल्क कपड़े का उपयोग होगा। तिरंगा में केसरिया, सफेद एवं हरे रंग का प्रयोग होगा एवं सफेद पट्टी के बीच 24 तीलियों वाला अशोक चक्र मुद्रित करना होगा। तिरंगा बनाने के लिए सभी 17 ब्लॉक के स्वयं सहायता समूहों को लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है। बैरिया, बांसडीह, बेलहरी, मुरलीछपरा ब्लॉक में 12-12 हजार, बेरूआरबारी, चिलकहर में 11-11 हजार, दुबहड़ व नगरा में 19-19 हजार, गड़वार, रसड़ा, रेवती व सोहांव में 16-16 हजार, हनुमानगंज, नवानगर व पंदह में 13-13 हजार, मनियर में 18 हजार तथा सीयर ब्लॉक में 21 हजार तिरंगा बनाने का लक्ष्य दिया गया है। प्रत्येक तिरंगा के निर्माण के एवज में समूह को 20 रुपये दिये जाएंगे।