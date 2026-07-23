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मानदेय की मांग को लेकर पैरावेट पशुमित्रों ने किया कार्य बहिष्कार का एलान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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बलरामपुर में पैरावेट पशुमित्र, लेमैन इनसीमिनेटर और मैत्री कार्यकर्ताओं ने नियमित मानदेय की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। 23 जुलाई से एफएमडी टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। यदि 4 अगस्त तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं आया, तो 5 अगस्त को लखनऊ में पदयात्रा और भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई है।

मानदेय की मांग को लेकर पैरावेट पशुमित्रों ने किया कार्य बहिष्कार का एलान

बलरामपुर, संवाददाता। नियमित मानदेय की मांग को लेकर जिले के पैरावेट पशुमित्र, लेमैन इनसीमिनेटर और मैत्री कार्यकर्ताओं ने आंदोलन तेज कर दिया है। ऑल पैरावेट पशुमित्र मैत्री कार्यकर्ता सेवा समिति संघ की जिला इकाई ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 23 जुलाई से एफएमडी टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान कार्य के बहिष्कार की घोषणा की है। इससे विभाग की नियमित सेवाएं प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। समिति के जिलाध्यक्ष विनय कुमार मिश्रा ने बताया कि संगठन लंबे समय से नियमित मानदेय की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2025 में मंत्री स्तर पर आश्वासन मिला था।

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इसके बाद प्रमुख सचिव के निर्देश पर पशुपालन निदेशालय ने 13 जनवरी 2026 को नियमित मानदेय का प्रस्ताव शासन को भेज दिया, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इससे प्रदेशभर के कार्यकर्ताओं में रोष है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 4 अगस्त तक शासन की ओर से कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 5 अगस्त को प्रदेशभर के कार्यकर्ता लखनऊ में पशुपालन निदेशालय से विधानसभा तक पदयात्रा निकालेंगे। इसके बाद जीपीओ पार्क में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। संगठन का कहना है कि आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पर इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को सौंपते हुए मांगों का शीघ्र समाधान कराने की मांग की गई है।

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