कर्मचारी हितों को लेकर परिषद ने उठाई आवाज

बलरामपुर, संवाददाता। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की जिला इकाई की आवश्यक बैठक शुक्रवार को सिंचाई विभाग स्थित कर्मचारी संघ भवन में आयोजित हुई। बैठक में कर्मचारी एवं शिक्षक हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए पुरानी पेंशन योजना की बहाली, आठवें वेतन आयोग के गठन एवं शीघ्र क्रियान्वयन, विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर पारदर्शी भर्ती तथा लंबित देयों के भुगतान की मांग उठाई गई। मुख्य अतिथि देवीपाटन मंडल अध्यक्ष दिलीप चौहान ने कर्मचारी संगठनों से एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष तुलाराम गिरि ने की। बैठक में धर्मेंद्र कुमार शुक्ला, आशीष कुमार, वीरेंद्र पाल, राकेश प्रताप सिंह, विनोद चौहान, शिवाकांत त्रिपाठी, प्रह्लाद कुमार सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।