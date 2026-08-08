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बेकरी कर्मी की सड़क हादसे में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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उरई के कालपी बस स्टैंड के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बेकरी कर्मचारी महेश्वर की मौत हो गई। घटना शुक्रवार रात की है जब वह शराब लेने जा रहे थे। गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

बेकरी कर्मी की सड़क हादसे में मौत

उरई। कालपी बस स्टैंड के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बेकरी कर्मी की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कानपुर नगर के कर्नलगंज निवासी 65 वर्षीय महेश्वर पिछले कई सालों से उरई शहर के बजरिया में एक बेकरी पर काम करते थे और वहीं रहते थे। शुक्रवार रात करीब 10 बजे वह कालपी बस स्टैंड पर स्थित अंग्रेजी शराब ठेके से शराब लेने जा रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी।

टक्कर लगने से वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तुरंत उन्हें उठाकर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। शनिवार सुबह इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंचे भतीजे रवि और राजू ने बताया कि चाचा की शादी नहीं हुई थी और वह वर्षों से बेकरी पर रहकर ही काम करते थे। घटना की जानकारी पर फैक्ट्री एरिया चौकी प्रभारी शिवम सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है।

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