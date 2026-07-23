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बजरंग दल की बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा 18 अगस्त को होगी रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में, बजरंग दल 18 अगस्त को श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी की यात्रा का आयोजन कर रहा है। इस बार लगभग 250 श्रद्धालु संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस से जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप के लिए रवाना होंगे। 2005 से जारी इस यात्रा के लिए झारखंड से 322 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है।

बजरंग दल की बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा 18 अगस्त को होगी रवाना

रांची, वरीय संवाददाता। बजरंग दल के तत्वावधान में 18 अगस्त को श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी की यात्रा रवाना होगी। इसमें संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस से लगभग 250 श्रद्धालु जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप के लिए प्रस्थान करेंगे। बजरंग दल के रंगनाथ महतो ने बताया कि राष्ट्रीय महत्व की यह यात्रा वर्ष 2005 से लगातार आयोजित की जा रही है। 16 से 27 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा के लिए झारखंड से अब तक 322 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं।

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