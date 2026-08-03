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बजरंग दल के युवकों ने संभाली व्यवस्था, पंचमंदिरा घाट पर की सफाई व बैरिकेडिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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श्रावण माह के पहले सोमवार को सरयू नदी के पंचमंदिरा घाट पर कांवरियों की सुरक्षा के लिए बजरंग दल ने सफाई और बैरिकेडिंग की। घाट पर स्नान स्थल को व्यवस्थित करने के साथ ही महिलाओं के लिए चन्जिंग रूम बनाया गया। बजरंग दल ने प्रशासन से भी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की।

बजरंग दल के युवकों ने संभाली व्यवस्था, पंचमंदिरा घाट पर की सफाई व बैरिकेडिंग

दरौली, एक संवाददाता। श्रावण माह के प्रथम सोमवार पर सरयू नदी के पंचमंदिरा घाट पर कांवरियों के सुरक्षित स्नान और सुगम आवागमन को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रविवार को घाट की साफ-सफाई के साथ बैरिकेडिंग का कार्य किया।

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सुरक्षा उपायों की आवश्यकता

प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग नहीं कराए जाने पर युवकों ने स्वयं पहल करते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का प्रयास किया। कार्यकर्ताओं ने घाट पर कपड़ा, प्लास्टिक, उगी झाड़ियों की सफाई की, स्नान स्थल को व्यवस्थित किया तथा नदी के गहरे हिस्से से श्रद्धालुओं को दूर रखने के लिए बैरिकेडिंग की।

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महिलाओं के लिए सुविधाएं

साथ हीं उचित लाईट की व्यवस्था व महिलाओं के लिए तिरपाल से निर्मित चन्जिंग रूम को बनाया जिससे महिला श्रद्धालुओं को कपड़ा बदलने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। बजरंग दल के रितेश सिंह ने बताया कि श्रावण के प्रथम सोमवार को बड़ी संख्या में कांवरियों और श्रद्धालुओं के स्नान के लिए पहुंचने की संभावना है।

स्थानीय लोगों की सराहना

ऐसे में, किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाव के उद्देश्य से यह पहल की गई है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से भी मांग की कि पर्व के दौरान घाट पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, गोताखोरों की तैनाती तथा पुलिस बल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित माहौल में जलाभिषेक के लिए प्रस्थान कर सकें। स्थानीय लोगों ने भी युवकों की इस पहल की सराहना करते हुए इसे सामाजिक सेवा का सराहनीय कार्य बताया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बजरंग दल ने घाट पर कौन सा कार्य किया?
बजरंग दल ने घाट की साफ-सफाई के साथ बैरिकेडिंग का कार्य किया।
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