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अपहरण एवं दुराचार के आरोपी को मिली जमानत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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मलपुरा में अपहरण एवं दुराचार के आरोपित सुजल का जमानत प्रार्थना पत्र अदालत ने मंजूर कर लिया है। वादी ने बताया कि उसकी पुत्री स्कूल गई थी और लौटकर नहीं आई। बाद में पता चला कि उसने आरोपित से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की थी। पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया, लेकिन उसने मेडिकल जांच के लिए मना कर दिया।

अपहरण एवं दुराचार के आरोपी को मिली जमानत

अपहरण एवं दुराचार के मामले में आरोपित सुजल हाल निवासी रोहता मलपुरा का जमानत प्रार्थना पत्र अदालत ने मंजूर कर लिया है। वादी ने थाना मलपुरा में मुकदमा दर्ज कराकर बताया था कि उसकी पुत्री छह फरवरी को स्कूल की कहकर गई थी। वापस न लौटने पर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इस मामले में पीड़िता की आरोपी से इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई थी। वादी की पुत्री आरोपित से मिलने गई थी। पुलिस द्वारा पीड़िता को बरामद कर मेडिकल कराने पर उसने अपनी जांच से मना कर दिया। आरोपित की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार वर्मा ने तर्क दिए।

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