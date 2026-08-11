स्याही फेंकने के मामले में युवक को मिली जमानत
रांची में, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसबी शर्मा की अदालत ने नेहा बोरा पर स्याही फेंकने के मामले में जेल में बंद युवक अमरनाथ पांडेय को जमानत दे दी है। उसने 8 अगस्त को विधानसभा मार्च के दौरान यह घटना की थी। युवके खिलाफ धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
रांची। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसबी शर्मा की अदालत ने मंगलवार को आइसा की राष्ट्रीय नेता नेहा बोरा के ऊपर स्याही फेंकने के मामले में जेल में बंद युवक अमरनाथ पांडेय को जमानत दी। युवक ने मंगलवार को ही जमानत की गुहार लगाकर याचिका दाखिल की थी। सुनवाई पश्चात याचिका को स्वीकार किया। घटना को लेकर युवक के खिलाफ धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। युवक ने 8 अगस्त को विधानसभा मार्च के दौरान घटना का अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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