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युवक की हत्या के मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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अम्बेडकरनगर में एक युवक की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी को सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। घटना दो माह पहले हुई थी जब युवक और उसके दोस्त बाजार से घर लौट रहे थे। नशे में धुत दबंगों द्वारा उन पर हमला किया गया, जिसमें युवक की मौत हो गई।

युवक की हत्या के मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। बाजार से घर आते समय नशे में धुत्त दबंगों द्वारा युवक को मौत के घाट उतार देने के चर्चित मामले में मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी पर प्रभारी सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शुक्ला ने खारिज कर दी। इसी अपराध में हत्या के आरोपी दीपचंद एवं अंकित की जमानत अर्जी पूर्व में सत्र न्यायाधीश द्वारा खारिज किया जा चुका है। मामला दो माह पूर्व सम्मनपुर थाना क्षेत्र का है। शरीफपुर निवासी साहिल पुत्र शकील अहमद, मो. यासिन पुत्र मो. शरीफ, मो. जमशेद पुत्र नसीम अहमद एवं गुलाम अशरफ पुत्र इस्लाम के ऊपर लखनियां पंचायत भवन के पास बीते माह 31 मई उस समय प्राणघातक हमला किया गया जिस समय वह लोग बाजार से घर की तरफ लौट रहे थे।

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शरीफपुर निवासी अकील पुत्र हबीबुल्लाह ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि भतीजे शाहिल के अलावां साथ रहे अन्य लोगों पर भी नशे में धुत्त लखनियां निवासी सुनील पुत्र अमरजीत ने अपने साथियों के साथ हमला बोल देने से भतीजे समेत चारों लोगों को गम्भीर चोटें आईं। चारों चोटहिलों को जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहां पर चोटिहिल मो. शाहिल को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। लखनियां निवासी सुनील कुमार पुत्र अमरजीत की ओर से सत्र न्यायालय में दिए गए जमानत अर्जी पर डीजीसी क्रिमिनल गोविन्द श्रीवास्तव ने विरोध किया जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल के समर्थन में दलीलें दी। दोनों पक्षों की ओर से दिए गए दलीलों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी सुनील कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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