Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जनता से हमारा गठबंधन, भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी बसपा: विश्वनाथ पाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
Follow us on Google News
share

बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सत्ता बसपा ही समाप्त करेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की जनता सरकार की नीतियों से निराश है। मायावती गरीब, दलित और वंचित समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। आकाश आनंद युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं।

जनता से हमारा गठबंधन, भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी बसपा: विश्वनाथ पाल

बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बुधवार शाम को सयारा सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सत्ता से विदाई बसपा ही करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता वर्तमान सरकार की नीतियों से निराश है और बदलाव चाहती है। बसपा पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत करते हुए जनता के बीच लगातार सक्रिय है। विश्वनाथ पाल ने कहा कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती बहुजन समाज को अपना परिवार मानती हैं और गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक समेत सर्वसमाज के सम्मान और अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करती रही हैं।

उन्होंने कहा कि पार्टी की राजनीति सत्ता के लिए नहीं, बल्कि समाज हित और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए है। आकाश आनंद की सक्रियता पर उन्होंने कहा कि वह युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं और बड़ी संख्या में युवा बसपा की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। सपा, एआईएमआईएम व अन्य दलों के संभावित गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि बसपा का गठबंधन किसी राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि सीधे जनता से होता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने और घर-घर जाकर पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान विजय प्रताप गौतम, शैलेंद्र गौतम, राकेश गौतम व अनिल अग्निहोत्री समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kausambi News Bahujan Samaj Party Kausambi Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।