हरियाणा विधानसभा चुनाव : बसपा ने 27 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की

हरियाणा में 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने 27 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट बुधवार को जारी की। सूत्रों के अनुसार बसपा अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में पर्यवेक्षकों और प्रदेश इकाई के नेताओं के साथ पिछले एक सप्ताह से चल रही कई दौर की बैठकों के बाद मंगलवार को उम्मीदवारों के नाम को मंजूरी दी गई।

Bahujan Samaj Party (BSP) releases list of 27 candidates for upcoming Haryana Assembly elections on October 21. pic.twitter.com/BGqmx4nVJX