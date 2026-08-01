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बसपा नेताओं ने बैठक कर संगठनात्मक रणनीति पर की चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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शहर के दयानंद नगर स्थित बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार जाटव के आवास पर पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। जाटव ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की भूमिका को लेकर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने मायावती के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया।

बसपा नेताओं ने बैठक कर संगठनात्मक रणनीति पर की चर्चा

शहर के दयानंद नगर स्थित बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार जाटव के आवास पर शुक्रवार को पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होने कहा कि कुछ राजनीतिक दल और बहुजन विरोधी मानसिकता के लोग पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की भूमिका को लेकर भ्रामक और तथ्यहीन प्रचार कर रहे हैं।

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बैठक का मुख्य उद्देश्य

उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे प्रयासों का उद्देश्य बहुजन आंदोलन को कमजोर करना है, लेकिन पार्टी अपने सिद्धांतों और विचारधारा पर मजबूती से कायम है। उन्होंने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया संदेश के माध्यम से स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश सहित देशभर में होने वाले सभी चुनावों में उम्मीदवारों के चयन का अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ही लिया जाता है।

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आकाश आनंद की भूमिका

उन्होंने यह भी कहा कि आकाश आनंद संगठन द्वारा सौंपे गए दायित्वों का राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निर्वहन कर रहे हैं और उनकी जनसभाएं एवं संगठनात्मक कार्यक्रम भी पार्टी के निर्देशों के अनुरूप आयोजित किए जाते हैं। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में मायावती के नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा विरोधियों के दुष्प्रचार का लोकतांत्रिक एवं वैचारिक तरीके से जवाब देने का संकल्प लिया। बैठक में ताहिर राणा, अजय कुमार, हरपाल कश्यप, राजेंद्र उपाध्याय, नीटू सहाय, हरबीर सिंह, राजकुमार डाबरा, अनिल खेड़ी, राकेश पाल, बाबूराम जाटव, महिपाल जाटव, मनोज जाटव, राजकमल, सचिन जाटव, राहुल जाटव मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था?
बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी के सिद्धांतों और विचारधारा को मजबूती से कायम रखना था।
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