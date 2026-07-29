पेपर लीक में सख्त सजा वाले कानून का बिल आपाधापी में उठाया गया कदम : मायावती

कानून का प्रभाव

मायावती ने बुधवार को अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि देश में पेपर लीक के जघन्य अपराध तथा उससे नौजवान छात्र-छात्राओं के भविष्य पर छा रहे अंधकार व उनकी आत्महत्या जैसी अति-दुखद घटनाओं की रोकथाम के उपाय के रूप में संसद ने एक बार फिर से एक और सख्त सजा के प्रावधान वाला कानून बनाने वाला बिल लोकसभा ने आज पास कर दिया है लेकिन क्या केवल इससे समस्या का समाधान हो जायेगा। कहा कि इसकी चिंता लोगों में बरकरार है क्योंकि लोगों को यह आपाधापी/जल्दबाजी में लिया गया एक और कदम ज्यादा लगता है। वास्तव में यह कदम भी पेपर लीक होने के बाद सख्त सजा का प्रावधान करता है जबकि पेपर लीक का पूरा मामला इस महाअपराध को होने देने से पहले ही उसे रोकने का है। अपराध नियंत्रण ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि अधिकतर मामलों में यहां कहीं भी प्रभावी होता नजर नहीं आ रहा है। यह पेपर लीक के पिछले कानून के निष्प्रभावी होने से भी स्पष्ट है।