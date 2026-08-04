जोन प्रतियोगिता में बहराइच का उत्कृष्ट प्रदर्शन

बहराइच। गोरखपुर की 51वीं अन्तरजनपदीय शूटिंग स्पोर्ट्स एवं राइफल/रिवाल्वर/पिस्टल शूटिंग तथा अलार्म एफिशिएंसी रेस (पुरुष/महिला) प्रतियोगिता-2026 में जनपद बहराइच पुलिस की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए समग्र विजेता का स्थान प्राप्त किया है। टीम ने प्रतिष्ठित चल वैजयंती अपने नाम कर जनपद का गौरव बढ़ाया।प्रतियोगिता के दौरान बहराइच टीम ने निशानेबाजी एवं शारीरिक दक्षता की विभिन्न स्पर्धाओं में अनुशासित एवं प्रभावशाली प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों के समर्पण, कठिन परिश्रम एवं टीम भावना के आधार पर जनपद बहराइच को चल वैजयंती प्रदान की गई।इस उपलब्धि पर एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने विजेता टीम के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जनपद एवं पुलिस विभाग का नाम गौरवान्वित करने की अपेक्षा व्यक्त की।प्रतियोगिता