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जोन प्रतियोगिता में बहराइच का उत्कृष्ट प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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गोरखपुर की 51वीं अन्तरजनपदीय शूटिंग प्रतियोगिता में बहराइच पुलिस टीम ने समग्र विजेता का स्थान प्राप्त किया। टीम ने उच्च मानक प्रदर्शन कर चल वैजयंती ट्रॉफी जीती। एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने विजेता टीम को बधाई दी। प्रतियोगिता में मध्य गुप्ता, हिमांशु शुक्ला आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जोन प्रतियोगिता में बहराइच का उत्कृष्ट प्रदर्शन
जोन प्रतियोगिता में बहराइच का उत्कृष्ट प्रदर्शन

बहराइच। गोरखपुर की 51वीं अन्तरजनपदीय शूटिंग स्पोर्ट्स एवं राइफल/रिवाल्वर/पिस्टल शूटिंग तथा अलार्म एफिशिएंसी रेस (पुरुष/महिला) प्रतियोगिता-2026 में जनपद बहराइच पुलिस की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए समग्र विजेता का स्थान प्राप्त किया है। टीम ने प्रतिष्ठित चल वैजयंती अपने नाम कर जनपद का गौरव बढ़ाया।प्रतियोगिता के दौरान बहराइच टीम ने निशानेबाजी एवं शारीरिक दक्षता की विभिन्न स्पर्धाओं में अनुशासित एवं प्रभावशाली प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों के समर्पण, कठिन परिश्रम एवं टीम भावना के आधार पर जनपद बहराइच को चल वैजयंती प्रदान की गई।इस उपलब्धि पर एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने विजेता टीम के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जनपद एवं पुलिस विभाग का नाम गौरवान्वित करने की अपेक्षा व्यक्त की।प्रतियोगिता

में मधु गुप्ता, हिमांशु शुक्ला, महेश कुमार, जीतेन्द्र पाल, अंजली शुक्ला, शची पटेल तथा ऋषि केश कुशवाहा ने प्रतिभाग कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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