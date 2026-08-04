वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति डीएम का मंथन
बहराइच के डीएम अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में जिले में वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ओटीडी सेल की बैठक हुई। अधिकारियों को स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और शासन की योजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। योजनाओं में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी।
बहराइच,संवाददाता। प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति को डीएम ने जिला ओ.टी.डी. सेल की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई। वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जून तक विभिन्न विभागों द्वारा किए गए कार्यों, उपलब्धियों एवं निर्धारित लक्ष्यों की विभागवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में प्रत्येक जनपद की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एक जनपद-एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी.) योजना के लक्ष्यों को समय सीमा में पूरा करने पर जोर देते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं और जिले की अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सकती है।लाभार्थियों
को ऋण वितरण, उद्यमिता विकास, कौशल प्रशिक्षण, विपणन सहायता, उत्पादों की ब्रांडिंग एवं पैकेजिंग, गुणवत्ता सुधार तथा वित्तीय सहायता की प्रगति पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने लंबित आवेदनों का प्राथमिकता से निस्तारण और पात्रों को समयबद्ध लाभ देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं में शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी।जिलाधिकारी ने अधिक से अधिक युवाओं, महिला उद्यमियों तथा स्वयं सहायता समूहों को ओडीओपी व अन्य स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ने, उत्पादों की गुणवत्ता सुधार और नए बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने पर बल दिया। सीडीओ सुनील कुमार धनवंता, डीसी मनरेगा रवि शंकर पाण्डेय, जिला पूर्ति अधिकारी नगेन्द्र तिवारी, डीडी एग्री विनय कुमार वर्मा, उपायुक्त उद्योग केशव राम, एलडीएम जितेन्द्र मंसद रहे।
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