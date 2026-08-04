वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति डीएम का मंथन

बहराइच,संवाददाता। प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति को डीएम ने जिला ओ.टी.डी. सेल की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई। वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जून तक विभिन्न विभागों द्वारा किए गए कार्यों, उपलब्धियों एवं निर्धारित लक्ष्यों की विभागवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में प्रत्येक जनपद की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एक जनपद-एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी.) योजना के लक्ष्यों को समय सीमा में पूरा करने पर जोर देते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं और जिले की अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सकती है।लाभार्थियों