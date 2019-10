उम्र में सेंचुरी फिर भी जज्बा बरकरार, एक एंबुलेंस तो दूसरा कंधे के सहारे पहुंचा पोलिंग बूथ

उत्तर प्रदेश में बहराइच की बलहा विधानसभा सीट के उपचुनाव में सोमवार को सुजौली क्षेत्र में 1०6 साल के बुजुर्ग ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हरिहरपुर लालपुर गांव निवासी बुजुर्ग हषार् सिंह अपने पोते मीतपाल के कंधों पर सवार होकर चार किमी दूर रमपुरवा मटेही गांव स्थित मतदान केन्द्र पहुंचे थे।

वर्ष 1913 में जन्में हर्ष सिंह को मतदान केन्द्र पर देखकर प्रभारी निरीक्षक रामजी सिंह उन्हें पोलिंग बूथ तक सहारा देकर ले गये। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विनोद कुमार ने बताया कि हषार् सिंह क्षेत्र के सबसे उम्रदराज व्यक्ति है। इनके पुत्र , पोते और परपौत्रों को मिलाकर 63 लोगों का परिवार है। यह गांव के एक जागरूक मतदाता भी हैं।

इसी तरह से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सोमवार को हुए मतदान में पुणे के जहांगीर अस्पताल में भर्ती 102 वर्षीय वृद्ध मतदाता हाजी इब्राहिम ने लोकतंत्र की आस्था के पर्व के मौके पर एंबुलेंस से मतदान केंद्र पहुंच वोट डालकर नजीर पेश की।

Pune: Haji Ibrahim Aleem Joad, a 102-year-old man cast vote along with his family at a polling booth in Lohegaon, says," I was admitted to hospital for 4 days but today I'm here to cast my vote. I urge everyone to come forward & vote." #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/icJK3OhcWy