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बहादराबाद में 8.65 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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बहादराबाद कोतवाली पुलिस ने 8.65 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अकरम ने पुलिस के सामने स्मैक का सेवन और बिक्री करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी से तौलने का तराजू और 700 रुपये भी बरामद किए। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बहादराबाद में 8.65 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार

बहादराबाद कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को 8.65 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से स्मैक तौलने का इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 700 रुपये भी बरामद किए गए हैं। बाजार चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक अमित नौटियाल पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। कलियर रोड स्थित अन्नपूर्णा ढाबा से आगे रिसर्च कॉलोनी के पास एक खंडहर में आरोपी संदिग्ध अवस्था में मिला। पुलिस को देखकर उसने जेब से पारदर्शी पन्नी निकालकर फेंकने का प्रयास किया। लेकिन टीम ने उसे मौके पर पकड़ लिया। जांच में पन्नी से 8.65 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अकरम पुत्र मोहब्बत निवासी मस्जिद वाली गली बहादराबाद बताया।

आरोपी ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि वह स्मैक का सेवन करता है और उसकी बिक्री भी करता है। एसएचओ अमरजीत सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

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