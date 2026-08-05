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23 अगस्त को होगा बग्वाल मेले का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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देवीधुरा का ऐतिहासिक बग्वाल मेला 23 अगस्त को शुरू होगा। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा इसका शुभारंभ करेंगे, जबकि मुख्य अतिथि सीएम धामी होंगे। मेला 23 अगस्त से 4 सितंबर तक चलेगा, और मुख्य दिन 28 अगस्त, रक्षा बंधन के अवसर पर होगा।

23 अगस्त को होगा बग्वाल मेले का शुभारंभ

योगेश जोशी, चम्पावत। देवीधुरा के ऐतिहासिक बग्वाल मेले का शुभारंभ 23 अगस्त को होगा। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा मेले का शुभारंभ करेंगे। रक्षा बंधन के दिन होने वाली बग्वाल मेले के मुख्य अतिथि सीएम धामी होंगे। इस बार 23 अगस्त से चार सितंबर तक बग्वाल मेला होगा। चम्पावत कलक्ट्रेट में बुधवार को बग्वाल मेले को लेकर बैठक हुई। मेले को लेकर डीएम मनीष कुमार ने मंदिर समिति पदाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। डीएम ने बताया कि मेले का शुभारंभ 23 अगस्त को होगा। उन्होंने बताया कि मेला 23 अगस्त से चार सितंबर तक चलेगा। मुख्य मेला 28 अगस्ता रक्षाबंधन के दिन होगा।

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