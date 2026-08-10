Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कांवड़ यात्रा मार्ग का डीएम-एसपी ने किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
Follow us on Google News
share

बागपत के जिलाधिकारी अस्मिता लाल और पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की स्थिति का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहने और सभी आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया।

कांवड़ यात्रा मार्ग का डीएम-एसपी ने किया निरीक्षण
कांवड़ यात्रा मार्ग का डीएम-एसपी ने किया निरीक्षण

दाहा। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिलाधिकारी बागपत अस्मिता लाल एवं पुलिस अधीक्षक बागपत सूरज कुमार राय ने रविवार को कांवड़ यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पुसार चौराहे, चौकी भडल समेत विभिन्न संवेदनशील स्थलों और कांवड़ शिविरों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं तथा कानून-व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को कांवड़ यात्रा के दौरान पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए, साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और कांवड़ियों को सुरक्षित एवं सुगम वातावरण उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

ये भी पढ़ें:शिवभक्तों की सुरक्षा से लेकर मरहम-पट्टी तक कर रही पुलिस

इस दौरान सीओ बड़ौत अंशु जैन,दोघट थाना प्रभारी केवल सिंह सहित पुलिस टीम मौजूद रही।

ये भी पढ़ें:राज्यमंत्री ने कांवड़ियों पर की पुष्पवर्षा
ये भी पढ़ें:कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस की तैनाती
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Bagpat Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।