कांवड़ यात्रा मार्ग का डीएम-एसपी ने किया निरीक्षण
बागपत के जिलाधिकारी अस्मिता लाल और पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की स्थिति का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहने और सभी आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया।
दाहा। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिलाधिकारी बागपत अस्मिता लाल एवं पुलिस अधीक्षक बागपत सूरज कुमार राय ने रविवार को कांवड़ यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पुसार चौराहे, चौकी भडल समेत विभिन्न संवेदनशील स्थलों और कांवड़ शिविरों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं तथा कानून-व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को कांवड़ यात्रा के दौरान पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए, साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और कांवड़ियों को सुरक्षित एवं सुगम वातावरण उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
इस दौरान सीओ बड़ौत अंशु जैन,दोघट थाना प्रभारी केवल सिंह सहित पुलिस टीम मौजूद रही।
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