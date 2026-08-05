छपरौली विधायक ने विधानसभा में उठाया शिक्षकों की भर्ती का मुददा
बड़ौत में रालोद विधायक डॉ. अजय कुमार ने विधानसभा में बागपत से जुड़े दो मुद्दों पर प्रश्न पूछा। सरकार ने बताया कि यमुना नदी से प्रभावित जागौस और शबगा गांवों में बाढ़ सुरक्षा के लिए परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। जनता वैदिक कॉलेज में शिक्षकों के 35 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।
बड़ौत। छपरौली के रालोद विधायक डॉ. अजय कुमार द्वारा विधानसभा में उठाए गए जनपद बागपत से जुड़े दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंगलवार को प्रदेश सरकार ने जवाब दिया। सरकार ने बताया कि यमुना नदी से प्रभावित जागौस और शबगा गांवों में बाढ़ सुरक्षा के लिए स्वीकृत दोनों परियोजनाओं का कार्य सुरक्षित स्तर तक पूरा कर लिया गया है। वहीं जनता वैदिक कॉलेज, बड़ौत में शिक्षकों के 35 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी चल रही है। जनशक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विधायक के प्रश्न के उत्तर में बताया कि जागौस और शबगा गांवों को यमुना नदी की बाढ़ से बचाने के लिए दो परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं।
दोनों परियोजनाओं में बाढ़ सुरक्षा से संबंधित कार्य सुरक्षित स्तर तक पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में किसी प्रकार का भूमि कटाव नहीं हो रहा है और दोनों गांव बाढ़ के खतरे से सुरक्षित हैं। वहीं, जनता वैदिक कॉलेज, बड़ौत में शिक्षकों की कमी के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि कॉलेज में शिक्षकों के कुल 119 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 35 पद वर्तमान में रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को भरने के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग को भेजने की प्रक्रिया जारी है।
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