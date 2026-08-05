Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

छपरौली विधायक ने विधानसभा में उठाया शिक्षकों की भर्ती का मुददा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
Follow us on Google News
share

बड़ौत में रालोद विधायक डॉ. अजय कुमार ने विधानसभा में बागपत से जुड़े दो मुद्दों पर प्रश्न पूछा। सरकार ने बताया कि यमुना नदी से प्रभावित जागौस और शबगा गांवों में बाढ़ सुरक्षा के लिए परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। जनता वैदिक कॉलेज में शिक्षकों के 35 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

छपरौली विधायक ने विधानसभा में उठाया शिक्षकों की भर्ती का मुददा

बड़ौत। छपरौली के रालोद विधायक डॉ. अजय कुमार द्वारा विधानसभा में उठाए गए जनपद बागपत से जुड़े दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंगलवार को प्रदेश सरकार ने जवाब दिया। सरकार ने बताया कि यमुना नदी से प्रभावित जागौस और शबगा गांवों में बाढ़ सुरक्षा के लिए स्वीकृत दोनों परियोजनाओं का कार्य सुरक्षित स्तर तक पूरा कर लिया गया है। वहीं जनता वैदिक कॉलेज, बड़ौत में शिक्षकों के 35 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी चल रही है। जनशक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विधायक के प्रश्न के उत्तर में बताया कि जागौस और शबगा गांवों को यमुना नदी की बाढ़ से बचाने के लिए दो परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं।

दोनों परियोजनाओं में बाढ़ सुरक्षा से संबंधित कार्य सुरक्षित स्तर तक पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में किसी प्रकार का भूमि कटाव नहीं हो रहा है और दोनों गांव बाढ़ के खतरे से सुरक्षित हैं। वहीं, जनता वैदिक कॉलेज, बड़ौत में शिक्षकों की कमी के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि कॉलेज में शिक्षकों के कुल 119 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 35 पद वर्तमान में रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को भरने के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग को भेजने की प्रक्रिया जारी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bagpat Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।