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चार सड़क निर्माण के लिए वन क्षेत्र की जमीन की होगी अदला-बदली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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पथ निर्माण विभाग ने चौड़ीकरण योजना के लिए डीएम को दी सूची एसएच 25 में

चार सड़क निर्माण के लिए वन क्षेत्र की जमीन की होगी अदला-बदली

भागलपुर, मुख्य संवाददाता। जिले में चार सड़क परियोजनाओं के लिए वन क्षेत्र की जमीन के बदले सामान्य क्षेत्र की जमीन दी जाएगी। इसके लिए डीएम अलंकृता पांडे ने अपर समाहर्ता (राजस्व) को समतुल्य जमीन पथ निर्माण विभाग को उपलब्ध कराने के लिए कहा है। दरअसल, पथ निर्माण विभाग ने डीएम को चार परियोजनाओं के लिए वन क्षेत्र की जमीन के बदले सामान्य जमीन देने का अनुरोध किया था। पथ निर्माण विभाग भागलपुर एवं मुंगेर के कार्यपालक अभियंता और बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने सड़क निर्माण में वन क्षेत्र की जमीन की समस्याओं को डीएम के समक्ष रखा है।

इसको लेकर डीएम को संबोधित करते हुए पत्र भी दिया गया है। पथ निर्माण विभाग भागलपुर ने स्टेट हाईवे संख्या 25 (एसएच-25) में भागलपुर-अमरपुर वाया कजरैली पथ में 16 किलोमीटर क्षेत्र के लिए 9.60 हेक्टेयर जमीन की मांग की है। पथ प्रमण्डल, मुंगेर अन्तर्गत 40 किलोमीटर लंबी सुल्तानगंज-तारापुर-संग्रामपुर-बेलहर-कटोरिया-चंदन-दर्दमारा (बिहार बॉडर) सड़क (एसएच-22) के लिए 5.590 हेक्टेयर समतुल्य जमीन की मांग की है। 17.750 किलोमीटर लंबे भागलपुर-अगरपुर-कोतवाली पथ के चौड़ीकरण के लिए 1.434 हेक्टेयर जमीन की मांग की गई है। एशियन डेवपलमेंट बैंक सम्पोषित धोरैया-इंग्लिश मोड़-असरगंज पथ के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण चौड़ीकरण कार्य के लिए वन क्षेत्र के समतुल्य 3.321 किमी जमीन उपलब्ध कराने की मांग की गई है।डीएम ने प्रस्तावित चारों पथों के आरेखन (एलाइनमेंट) में पड़ने वाली वनभूमि के अपयोजन के लिए समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराने के संबंध में एडीएम दिनेश राम को अग्रेतर कार्रवाई करने को कहा है। एडीएम दिनेश राम ने बताया कि संबंधित अंचलाधिकारियों को जमीन चिह्नित करते हुए उपलब्ध कराने को कहा गया है। प्रस्ताव मिलने पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।

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