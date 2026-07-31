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डायट को मिला राज्य स्तरीय सम्मान एवं प्रशस्ति-पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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बड़ौत में परख एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सर्वेक्षण-2024 में कक्षा 6 के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसके परिणामस्वरूप जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को मेडल और प्रशस्ति पत्र मिला। यह उपलब्धि शिक्षकों और प्राचार्य वरुण कुमार सिंह के प्रयासों का परिणाम है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देते हैं।

डायट को मिला राज्य स्तरीय सम्मान एवं प्रशस्ति-पत्र

बड़ौत। परख एनसीईआरटी नई दिल्ली के तत्वावधान में परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण- 2024 का आयोजन किया गया। जिसमें छात्रों ने कक्षा 6 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जनपद का गौरव बढ़ाया है। जिसके चलते महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। दक्षता आधारित अधिगम स्तर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश के माध्यम से डायट बागपत को मेडल एवं प्रशस्ति-पत्र दिया किया गया। डायट परिसर पहुंचने पर सभी के द्वारा उपलब्धि पर खुशियां मनाई। उपलब्धि का श्रेय डायट प्राचार्य वरुण कुमार सिंह, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की टीम, परख नोडल नलिनी चंद्रा, पोरोमा बनर्जी, प्रवक्ताओं, एसआरजी/एआरपी टीम, शिक्षकों, विद्यार्थियों, विद्यालय प्रबंधन समितियों को दिया गया।

प्राचार्य ने कहा कि यह सम्मान जनपद में गुणवत्तापूर्ण एवं दक्षता आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु किए जा रहे सतत प्रयासों का प्रमाण है।

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