एनडीपीएस के दोषी को सजा व 30 हजार का जुर्माना

बदायूं। स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट सुरेंद्र पाल सिंह ने एनडीपीएस के केस में एक अभियुक्त को जुर्म स्वीकार करने के आधार पर दोषी करार दिया। दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा सहित 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पांच जुलाई 2019 को थाना कोतवाली के उप निरीक्षक हरसिंह पाल अपनी पुलिस पार्टी के साथ क्षेत्र में रोकथाम जुर्म जरायम शांति व्यवस्था आदि व्यस्त थे। जब पुलिस पार्टी गश्त करते हुए नयी सराय गेट के पास पहुंचे तो मुखबिर ने सूचना दी की जफा की कोठी के पास एक व्यक्ति मादक पदार्थ लिए खड़ा है।

सूचना पर विश्वास कर पुलिस पार्टी जफा की कोठी के पास पहुंची तो एक व्यक्ति पाकड़ के पेड़ के पास सफेद कट्टे में कुछ सामान लिए खड़ा था। पुलिस ने उसको पकड़ लिया। व्यक्ति ने अपना नाम विवेक कुमार उर्फ सचिन पुत्र ओमपाल निवासी नया गांव सहदेवपुर थाना कलान जिला शाहजहांपुर बताया और उसकी जामा तलाशी के दौरान 15 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने विवेचना के बाद पकड़े अभियुक्त विवेक कुमार उर्फ सचिन पुत्र ओमपाल निवासी नया गांव सहदेवपुर थाना कलान जिला शाहजहांपुर के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।स्पेशल जज सुरेंद्र पाल सिंह ने पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त विवेक कुमार उर्फ सचिन को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा सहित 30 हजार रुपये का अर्थदंड डाला है। जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।