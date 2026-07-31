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स्कूल परिसर में छात्रों के दो गुट भिड़े, चाकूबाजी में तीन घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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बदायूं के एक स्कूल में छात्रों के दो गुटों के बीच विवाद के बाद चाकूबाजी और लाठी-डंडे चल गए। इस घटना में तीन छात्र घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

स्कूल परिसर में छात्रों के दो गुट भिड़े, चाकूबाजी में तीन घायल
स्कूल परिसर में छात्रों के दो गुट भिड़े, चाकूबाजी में तीन घायल

बदायूं। शहर के एक स्कूल परिसर में छात्रों के दो गुटों के बीच विवाद के बाद चाकूबाजी और लाठी-डंडे चल गए। घटना में तीन छात्र घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामला सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र स्थित मुरादाबाद-फर्रूखाबाद हाईवे पर द्रौपदी देवी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का है। उझानी कोतवाली क्षेत्र के गांव बरायमय खेड़ा निवासी आर्यन सोलंकी पुत्र गिरीश सोलंकी कक्षा 10 के छात्र हैं, जबकि उनका छोटा भाई सूर्य सोलंकी कक्षा 9 में पढ़ता है।

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बताया जा रहा है कि स्कूल में किसी बात को लेकर छात्रों के दो गुटों में विवाद हो गया। इसी दौरान कुछ छात्रों ने आर्यन पर हमला कर दिया। उसे बचाने पहुंचे उसके भाई सूर्य सोलंकी और सहपाठी भविष्य पुत्र विनोद कुमार माथुर पर भी हमला कर दिया गया। चाकू और लाठी-डंडों के हमले में तीनों छात्र घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मामले में कुछ छात्रों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा भी जिला अस्पताल पहुंचीं और घायल छात्रों से घटना की जानकारी ली। एसएसपी ने बताया कि परिजनों की तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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