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कांवड़ियों की सेवा में जगह-जगह हुए भंडारे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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कांवड़ियों की सेवा में जगह-जगह हुए भंडारे

बदायूं, संवाददाता। रविवार से लेकर सोमवार तक कांवड़ियों की सेवा में जगह-जगह भंडारे का आयोजन किया गया। धार्मिक संगठन और समाजसेवियों ने सभी कांवड़रूटों पर भंडारों का आयोजन कराकर कांवड़ियों को प्रसाद बांटा। कांवड़ियों की सेवा को लगाए गए भंडारों पर खाद्य विभाग की नजर रही। भंडारे में तैयार किए गए प्रसाद की गुणवत्ता खाद्य विभाग के अधिकारियों ने चेक की। उन्होंने पहले प्रसाद चखा इसके बाद भंडारे का आयोजन शुरू किया गया। सावन के दूसरे सोमवार पर जलाभिषेक के लिए कावंड़ियों का कछला गंगा घाट पर आना-जाना बुधवार से ही शुरू हो गया था। शनिवार से संख्या बढ़ी तो सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भंडारे आयोजित कराने के लिए संबंधित विभागों से अनुमति मांगी।

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परमीशन मिलने के बाद सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अलग-अलग स्थानों पर भंडारे का आयोजन कराया। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने सभी स्थानों पर विशेष निगरानी बरती। कांवड़ियों की सेवा में अयोजित भंडारों में अधिकारियों ने सबसे पहले प्रसाद चखकर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को परखा। इस दौरान खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सही होने पर भंडारों में प्रसाद वितरण के लिए कहा गया। रविवार से लेकर सोमवार तक जगह-जगह लोगों ने भंडारे का आयोजन कर कांवड़ियों की सेवा की। कांवड़ियों के लिए जलपान की भी बेहतर व्यवस्था की गई।

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