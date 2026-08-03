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15 सितंबर तक जिले में निकलेगी कलश वंदन यात्रा: राजीव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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15 सितंबर तक जिले में निकलेगी कलश वंदन यात्रा: राजीवढोल-नगाड़ों और पुष्पवर्षा के साथ होगा पावन कलश का स्वागतजिले के मंदिरों व बस्तियों तक पहुंचेगा समर

15 सितंबर तक जिले में निकलेगी कलश वंदन यात्रा: राजीव

बदायूं। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650 वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा संचालित समरसता संकल्प अभियान के तहत जनपद में 15 सितंबर तक चरणबद्ध रूप से पावन कलश वंदन यात्रा आयोजित की जायेगी। जिसकी शुरुआत रविवार से हो गयी।जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि वाराणसी स्थित संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की पावन जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर से लाई गई पावन माटी से सुशोभित कलश निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद के विभिन्न मंडलों में पहुंचेगा। प्रत्येक मंडल में मंदिरों एवं आस्था स्थलों पर श्रद्धापूर्वक कलश वंदन होगा एवं यात्रा मंदिरों के साथ-साथ दलित बस्तियों में भी पहुंचकर सामाजिक समरसता का संदेश देगी।

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इसी क्रम में कलश वंदन अभियान की शुरुआत रविवार को की गयी। कलश वंदन यात्रा बगरैन मंडल प्राचीन शिव मंदिर करेंगी से शुरू होकर प्राचीन ठाकुरजी मंदिर मुड़िया सतासी, प्राचीन शिव मंदिर बगरैन, प्राचीन शिव पेपल, वटके शरणनाथ प्राचीन मंदिर पेपल पहुंची। आज यात्रा बिसौली ग्रामीण मंडल में प्राचीन शिव मंदिर हथसा, शिव मंदिर पनौड़ी, देवी मंदिर अतरपुरा, कालसेन बाबा मंदिर रहेड़ी, देवस्थान ढके वाले महाराज कलश वंदन यात्रा पहुंचेगी। जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक मंडल में पावन कलश का ढोल-नगाड़ों, पुष्पवर्षा एवं जयघोष के साथ भव्य स्वागत किया जायेगा। यात्रा के दौरान संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज के समरसता, समानता एवं सामाजिक सद्भाव के संदेश को जन-जन तक पहुंचाया जायेगा।

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