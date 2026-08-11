जिले के चार केंद्रों पर शुरू हुई स्नातक तीसरे सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा
गोपालगंज में स्नातक सत्र 2024-28 के तीसरे सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा मंगलवार से चार केंद्रों पर शुरू हुई। विद्यार्थियों ने प्रयोगशाला में कार्य किया, लेकिन भौतिकी और मनोविज्ञान के वायवा ने उन्हें परेशान किया। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि प्रयोग करना आसान था, लेकिन वायवा के सवाल कठिन थे।
गोपालगंज। स्नातक सत्र 2024-28 के तीसरे सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा मंगलवार से जिले के चार केंद्रों पर शुरू हुई। केंद्रों पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अलग-अलग विषयों की प्रायोगिक परीक्षा ली गई। परीक्षा में विद्यार्थियों से प्रयोगशाला में प्रयोग कराने के साथ ही संबंधित विषयों के वायवा भी लिए गए। प्रयोगशाला कार्य अधिकांश परीक्षार्थियों को आसान लगा, लेकिन भौतिकी और मनोविज्ञान के वायवा में पूछे गए सवालों ने विद्यार्थियों को खासा परेशान किया।
महेंद्र महिला कॉलेज में परीक्षा
महेंद्र महिला कॉलेज में पहले दिन महेंद्र महिला कॉलेज और एसएमडी कॉलेज, जलालपुर के विद्यार्थियों की मनोविज्ञान विषय की परीक्षा हुई। वहीं कमला राय कॉलेज में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और भूगोल सहित विभिन्न विषयों की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की गई। गोपेश्वर कॉलेज, हथुआ और भोला सिंह कॉलेज, भोरे में भी निर्धारित विषयों की प्रायोगिक परीक्षा केंद्र द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार हुई। वायवा में पूछे गए घुमावदार सवालों ने किया असहज परीक्षा देकर बाहर निकले विद्यार्थियों ने बताया कि प्रयोगशाला में कराए गए प्रयोग अपेक्षाकृत आसान थे। कई विद्यार्थियों ने कहा कि प्रयोग के दौरान उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन वायवा में परीक्षकों ने विषय से जुड़े सवालों को घुमाकर पूछा। इससे कई विद्यार्थी असहज नजर आए। मनोविज्ञान की परीक्षा देकर निकलीं शालिनी कुमारी और निशा ने बताया कि प्रायोगिक कार्य ठीक रहा, लेकिन वायवा में पूछे गए सवाल अपेक्षाकृत कठिन थे। सवालों के उत्तर देते समय उन्हें काफी सोच-विचार करना पड़ा। वहीं भौतिकी की परीक्षा देने वाले रवि कुमार और मनोज ने बताया कि प्रयोगशाला का काम आसान था, लेकिन वायवा के सवालों ने परेशानी बढ़ा दी। कुछ सवाल सीधे थे, जबकि कई सवालों के जवाब देने में समय लगा। हालांकि, अधिकांश परीक्षार्थियों ने परीक्षा बेहतर जाने की बात कही। विद्यार्थियों के अनुसार प्रायोगिक परीक्षा में प्रयोगशाला कार्य के साथ वायवा के अंक भी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में मौखिक परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में विशेष तैयारी देखने को मिली। केंद्रों पर परीक्षा निर्धारित समय और कार्यक्रम के अनुसार कराई गई। बुधवार को भी विभिन्न विषयों की प्रायोगिक परीक्षा जारी रहेगी。(रिपोर्ट-प्रमोद तिवारी)
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंManish Kumar
शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।
परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।
करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।
विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन