बाबूलाल मरांडी का चितरा में भव्य स्वागत
भाजपा के धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का चितरा के सहरजोरी में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किया। बाद में, उन्होंने स्थानीय नेताओं से मुलाकात कर संगठनिक गतिविधियों पर चर्चा की और जामताड़ा के लिए रवाना हुए।
चितरा प्रतिनिधि। भाजपा के धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सड़क मार्ग से जामताड़ा जा रहे झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का शुक्रवार को चितरा के सहरजोरी में भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रणधीर सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। स्वागत के उपरांत बाबूलाल मरांडी पूर्व मंत्री रणधीर सिंह के आवासीय कार्यालय पहुंचे, जहां भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठनात्मक गतिविधियों और क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियों पर संक्षिप्त चर्चा की। कार्यकर्ताओं का हालचाल जाना तथा संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का आह्वान किया।
कुछ देर विश्राम करने के बाद बाबूलाल मरांडी स्थानीय नेताओं के काफिले के साथ जामताड़ा के लिए रवाना हो गए, जहां वह भाजपा के निर्धारित धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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