भाजपा के लोग छात्र हित का कर रहें हैं ढोंग : धनंजय
झारखंड प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल धनंजय यादव ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और भाजपा के आदित्य साहू द्वारा जेपीएससी परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्र हित का ढोंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्र इन चालाकियों को समझते हैं और आंदोलन को राजनैतिक रंग देने की कोशिश सफल नहीं होगी।
झारखंड प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल सह कार्यकारी जिला अध्यक्ष गोड्डा धनंजय यादव ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि नेता प्रतिपक्ष झारखंड सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी एवं झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य सभा सदस्य आदित्य साहू द्वारा झारखंड जेपीएससी जे एस एस सी परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर छात्र हित का ढोंग कर घड़ियाली आंसू बहाने का जो किया जा रहा उसको जनता देख रही है।
राजनैतिक चालें
झारखंड प्रदेश के छात्र छात्राएं इनके चाल और चरित्र को भली भांति समझते हैं। जब नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर पूरे देश के छात्र छात्राएं दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे तो एक भी दिन भारतीय जनता पार्टी एवं आर एस एस नेता उनकी बातों को सुनने की तो दूर झांकने तक का जरूरत नहीं समझते थे।
आंदोलन का हाईजैक
उनके मुख्यमंत्री काल में जो जेपीएससी का सबसे बड़ा सेटिंग गेटिंग हुआ उस पर कभी नहीं बोले। लेकिन आज झारखंड के छात्र आंदोलन को हाईजैक कर आंदोलन को राजनैतिक रंग देने का जो प्रयास पुरजोर कोशिश कर रहे हैं इसमें किसी भी सूरत में सफल नहीं होगें। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी छात्रों के हित को लेकर लगातार छात्रों से वार्ता कर रहे है इस वार्ता का सार्थक निष्कर्ष निकलेगा।
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