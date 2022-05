बाबरी विध्वंस पर भिड़ी भाजपा-शिवसेना, 'श्रेय' लेने की लगी होड़, फडणवीस के बयान पर संजय राउत का पलटवार

शिवसेना प्रवक्ता राउत ने दावा किया कि भाजपा और उसकी "सहयोगी" बेरोजगारी, महंगाई और चीनी घुसपैठ जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हनुमान चालीसा और अयोध्या का मुद्दा हटाने की कोशिश कर रही है।

इस खबर को सुनें