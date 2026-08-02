रनवे विस्तार के साथ ही टैक्सी और पाथवे ले रहे आकार
बाबतपुर एयरपोर्ट का रनवे विस्तार तेजी से हो रहा है। बाउंड्रीवाल का निर्माण इस महीने पूरा होगा। अगले साल मार्च से सिक्सलेन टनल का निर्माण पूरा होने के बाद रनवे का विस्तार शुरू होगा। नई तकनीकी सुविधाएं जैसे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (कैट-3) भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे खराब मौसम में भी विमानों की लैंडिंग संभव होगी।
वाराणसी/बाबतपुर, हिटी। बाबतपुर एयरपोर्ट के रनवे विस्तार तेज हो गया है। इसके लिए बन रही बाउंड्रीवाल का निर्माण इस महीने पूरा हो जाएगा। वाराणसी-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग के समानांतर बन रही सिक्सलेन टनल का निर्माण पूरा होने के बाद अगले साल मार्च से रनवे का विस्तार भी शुरू हो जाएगा। फिलहाल एयरपोर्ट के वाहनों की पेट्रोलिंग के लिए 23 टैक्सी वे और पाथवे का निर्माण चल रहा है। यह कार्य भी लगभग 80 फीसदी पूरा हो गया है। इस समय हवाई अड्डे का रनवे 2745 मीटर लम्बा है। इसकी लम्बाई लगभग 1700 मीटर बढ़ाई जानी है। इससे ज्यादा विमान संचालित हो सकेंगे। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) 450 मीटर लम्बी सिक्सलेन टनल का निर्माण करा रहा है। इसका निर्माण पूरा होने के बाद बाबतपुर चौराहा और इसके दायरे में आने वाले राजमार्ग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वाराणसी से जौनपुर, सुलतानपुर, अकबरपुर, अयोध्या, लखनऊ आदि जगहों पर जाने वाले वाहन टनल में से गुजरेंगे। जबकि ऊपर प्रस्तावित रनवे से विमान उड़ेंगे। इस समय रनवे विस्तार के लिए चहारदीवारी बन रही है। साथ ही विमानों के रनवे पर लैंडिंग के समय क्रेस फार टेंडर की गाड़ियों (विमानों की देखरेख के लिए) के लिए टैक्सी वे और पाथवे बन रहे हैं। इसके अलावा लगभग एक हजार वाहन क्षमता वाली बहुमंजिला पार्किंग और नया टर्मिनल भवन भी लाइट और एसी से सुसज्जित किए जा रहे हैं。
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कैट-3 प्रणाली से शून्य दृश्यता पर भी उतर सकेंगे विमान
बाबतपुर एयरपोर्ट का विस्तार होने के बाद तकनीकी सुविधाएं भी बढ़ेंगी। इसमें सबसे प्रमुख रनवे के अंतिम छोर पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस कैटगैरी-3 या कैट-3) लगेगा। इससे कोहरे या खराब मौसम में शून्य दृश्यता (जीरो विजिबिलिटी) पर भी विमान उतर सकेंगे। अभी यहां कैट-01 सिस्टम काम कर रहा है। इससे 900 मीटर से कम दृश्यता होने पर विमानों को अक्सर डायवर्ट करना पड़ता है। नए सिस्टम से यह समस्या दूर हो जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक इसे लगाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
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नवम्बर तक बन जाएगी पार्किंग और नया टर्मिनल भवन
एयरपोर्ट निदेशक पुनीत गुप्ता ने बताया कि मल्टीस्टोरी कार पार्किंग 90 प्रतिशत बन गई है। साथ ही पेंटिंग भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि नए टर्मिनल भवन में एसी के साथ अन्य कार्य तेजी के साथ चल रहे हैं। इन कार्यों को नवम्बर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। डायरेक्टर ने बताया कि एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग के दौरान पेट्रोलिंग करने वाली नई गाड़ियां मंगा ली गई हैं। एयरपोर्ट से जुड़ी अन्य परियोजनाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है।
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