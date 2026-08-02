रनवे विस्तार के साथ ही टैक्सी और पाथवे ले रहे आकार

वाराणसी/बाबतपुर, हिटी। बाबतपुर एयरपोर्ट के रनवे विस्तार तेज हो गया है। इसके लिए बन रही बाउंड्रीवाल का निर्माण इस महीने पूरा हो जाएगा। वाराणसी-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग के समानांतर बन रही सिक्सलेन टनल का निर्माण पूरा होने के बाद अगले साल मार्च से रनवे का विस्तार भी शुरू हो जाएगा। फिलहाल एयरपोर्ट के वाहनों की पेट्रोलिंग के लिए 23 टैक्सी वे और पाथवे का निर्माण चल रहा है। यह कार्य भी लगभग 80 फीसदी पूरा हो गया है। इस समय हवाई अड्डे का रनवे 2745 मीटर लम्बा है। इसकी लम्बाई लगभग 1700 मीटर बढ़ाई जानी है। इससे ज्यादा विमान संचालित हो सकेंगे। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) 450 मीटर लम्बी सिक्सलेन टनल का निर्माण करा रहा है। इसका निर्माण पूरा होने के बाद बाबतपुर चौराहा और इसके दायरे में आने वाले राजमार्ग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वाराणसी से जौनपुर, सुलतानपुर, अकबरपुर, अयोध्या, लखनऊ आदि जगहों पर जाने वाले वाहन टनल में से गुजरेंगे। जबकि ऊपर प्रस्तावित रनवे से विमान उड़ेंगे। इस समय रनवे विस्तार के लिए चहारदीवारी बन रही है। साथ ही विमानों के रनवे पर लैंडिंग के समय क्रेस फार टेंडर की गाड़ियों (विमानों की देखरेख के लिए) के लिए टैक्सी वे और पाथवे बन रहे हैं। इसके अलावा लगभग एक हजार वाहन क्षमता वाली बहुमंजिला पार्किंग और नया टर्मिनल भवन भी लाइट और एसी से सुसज्जित किए जा रहे हैं。