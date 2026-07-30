सावन : पुलिस के पांच हजार जवान संभालेंगे सुरक्षा
श्रावण मास 30 जुलाई से 28 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान लाखों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक एवं दर्शन के लिए काशी पहुंचेंगे। सुरक्षा के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे और लगभग पांच हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती शामिल है। ट्रैफिक प्रबंधन के लिए खास योजना बनाई गई है।
वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। श्रावण मास 30 जुलाई से 28 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक एवं दर्शन के लिए देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु और कांवरिया काशी पहुंचेंगे। उनकी सुरक्षा, सुविधा एवं सुगम आवागमन के लिए पुलिस ने व्यापक एवं हाईटेक व्यवस्था की है। भीड़ प्रबंधन, यातायात, जल सुरक्षा के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है।
सुरक्षा व्यवस्थाएँ
गंगा घाटों और प्रमुख मार्गों पर जल, थल एवं नभ, तीनों स्तरों से निगरानी की जाएगी। बड़ी संख्या में सिविल पुलिस, पीएसी, एनडीआरएफ तथा जल पुलिस की टीमें तैनात रहेंगी। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि पूरे शहर को 5 जोन एवं 15 सेक्टर में बांटा गया है। सुरक्षा के लिए 5 आईपीएस एवं 50 राजपत्रित अधिकारियों के साथ लगभग पांच हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।
प्रमुख मंदिरों में व्यवस्था
सीपी के अनुसार काशी के सभी प्रमुख मंदिरों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके अतिरिक्त फायर टेंडर, क्यूआरटी, खोया-पाया केंद्र, चिकित्सा सुविधा तथा एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी। कई पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। पुलिस आयुक्त ने बताया कि सावन में शहर के लगभग 70 प्रतिशत हिस्से की निगरानी सीसीटीवी कैमरों एवं ‘त्रिनेत्र’ प्रणाली से की जाएगी।
निगरानी प्रणाली
इसके साथ ही 24 घंटे टीथर्ड ड्रोन से भी निगरानी होगी। विश्वनाथ मंदिर तथा रेलवे स्टेशनों पर स्थापित कंट्रोल रूम से श्रद्धालुओं की आवाजाही एवं सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जाएगी। सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे।
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