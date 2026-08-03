मेला क्षेत्र में तैनात अधिकारी और पुलिस बल सेवा भाव व धैर्य के साथ करें श्रद्धालुओं का सहयोग : डीसी

राजकीय श्रावणी मेला 2026 की पहली सोमवारी को लेकर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया ने सोमवार को अहले सुबह मेला क्षेत्र, रूटलाइन और कांवरिया पथ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, कतार प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान डीसी ने मेला क्षेत्र में प्रतिनियुक्त सभी वरीय अधिकारियों, दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिस बल के जवानों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे अत्यंत धैर्य और संयम के साथ सेवा भाव के साथ श्रद्धालुओं के सहयोग में खड़े रहें। उन्होंने कहा कि बाबाधाम आने वाले देवतुल्य कांवरियों की सेवा करना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए सभी अधिकारी और जवान पूरी तरह से सेवा भाव से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। निरीक्षण के क्रम में डीसी ने नंदन पहाड़ से लेकर बाबा मंदिर तक भ्रमण कर पहली सोमवारी के बड़े प्रशासनिक टास्क को देखते हुए उन्होंने मौके पर उपस्थित पूरी टीम को हर पल मुस्तैद (एक्टिव मोड) में रहने का निर्देश दिया। ताकि किसी भी संवेदनशील प्वाईंट पर भीड़ का दबाव नहीं बढ़े। उन्होंने श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए मेला क्षेत्र में बनाए गए विभिन्न सेवा केंद्रों की जमीनी हकीकत को परखा। उन्होंने सूचना सह सहायता केंद्र, मातृत्व विश्राम गृह, पुलिस ओपी, ट्रैफिक ओपी, पर्यटन केंद्र, विद्युत केंद्र और स्वास्थ्य कैंप का निरीक्षण किया। मौके पर डीसी ने निर्देश दिया कि स्वास्थ्य कैंपों में जीवन रक्षक दवाइयों और एम्बुलेंस की चौबीसों घंटे उपलब्धता सुनिश्चित रहे। मातृत्व विश्राम गृह में माताओं-बहनों को सभी आवश्यक प्राइवेसी व सुविधाएं मिलें तथा बिजली व सूचना केंद्र बिना किसी बाधा के लगातार कार्यरत रहे। ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके。