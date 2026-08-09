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कामना पूर्ति होने के बाद नहीं छोड़ी कांवर यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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मोहनपुर में राजकीय श्रावणी मेला-2026 में लाखों शिवभक्त सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बाबा दरबार में जलार्पण करने आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की आस्था और संकल्प को दर्शाते हुए, कई भक्त वर्षों से बाबा की कृपा के बाद हर साल यहाँ आते हैं। यह यात्रा सभी के लिए आध्यात्मिक शांति का स्रोत है।

कामना पूर्ति होने के बाद नहीं छोड़ी कांवर यात्रा

मोहनपुर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला-2026 में बाबा वैद्यनाथधाम एक बार फिर अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ है। देश के विभिन्न राज्यों से लाखों शिवभक्त हर दिन सुल्तानगंज के पवित्र गंगा घाट से गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हुए बाबा दरबार में जलार्पण करने पहुंच रहे हैं। इनमें ऐसे श्रद्धालु भी शामिल हैं, जिन्होंने वर्षों पहले बाबा से की गई कामना पूरी होने के बाद हर साल बाबाधाम आने का संकल्प लिया और आज भी उसे पूरी श्रद्धा के साथ निभा रहे हैं।

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श्रद्धालुओं की आस्था

किसी की कामना संतान प्राप्ति थी, तो कोई परिवार की सुख-समृद्धि के लिए जल चढ़ा रहा है, तो कोई सनातन संस्कृति के संरक्षण और पूरे देश की खुशहाली की कामना लेकर बाबा के चरणों में शीश नवा रहा है। अलग-अलग राज्यों से आए इन श्रद्धालुओं की आस्था यह बताती है कि बाबा वैद्यनाथ के दरबार में पहुंचकर हर भक्त को आध्यात्मिक शांति और नई ऊर्जा का अनुभव होता है।

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भक्तों के अनुभव

दलसिंहसराय बिहार के अविनाश कुमार बताते हैं कि उन्होंने बाबा वैद्यनाथ से कामना की थी। बाबा की कृपा से उनकी इच्छा पूरी हुई। तभी से उन्होंने हर वर्ष सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बाबाधाम आने का संकल्प लिया। उनका कहना है कि यह यात्रा अब केवल कामना नहीं, बल्कि उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। बाबा के दरबार में पहुंचते ही सारी थकान दूर हो जाती है और मन को अपार शांति मिलती है।

नियमित प्रश्न

बाबा वैद्यनाथधाम में श्रद्धालु किस तरह की कामनाएँ लेकर आते हैं?
कुछ श्रद्धालु संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, जबकि अन्य परिवार की सुख-समृद्धि और देश की खुशहाली के लिए जल चढ़ाते हैं।
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