जुड़वां शिवलिंग की अद्भुत महिमा, आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम है बाबा शुम्भेश्वरनाथ धाम

झारखंड के दुमका जिले के धौनी गांव में बाबा शुम्भेश्वरनाथ धाम जुड़वां शिवलिंग और धार्मिक मान्यता के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर देवी-देवताओं के भक्तों का आध्यात्मिक अनुभव कराता है। पंडित रवि शास्त्री के अनुसार, इसका निर्माण महारानी सोनावती देवी ने भगवान शिव के आदेश पर कराया।

सरैयाहाट, प्रतिनिधि। झारखंड के दुमका जिले के सरैयाहाट प्रखंड अंतर्गत धौनी गांव स्थित बाबा शुम्भेश्वरनाथ धाम अपनी अनोखी धार्मिक मान्यता, जुड़वां शिवलिंग और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पूरे संताल परगना ही नहीं, बल्कि बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। हरी-भरी पहाड़ियों और विशाल जलाशय से घिरा यह प्राचीन मंदिर श्रद्धा, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता गर्भगृह में स्थापित जुड़वां शिवलिंग है। यहां दो शिवलिंग एक-दूसरे से लंबवत जुड़े हुए हैं, जिसे भक्त दिव्य और दुर्लभ स्वरूप मानते हैं। ऐसी संरचना अन्यत्र बहुत कम देखने को मिलती है। मंदिर परिसर में चंद्रकूप, विशाल तालाब तथा मां पार्वती, मां काली, काल भैरव, बजरंगबली सहित अनेक देवी-देवताओं के मंदिर श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति कराते हैं। पंडा समाज के पंडित रवि शास्त्री बताते हैं कि पौराणिक मान्यता व पुर्वजों के अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना असुर भाई शुंभ और निशुंभ ने की थी। इसी कारण इस धाम का नाम शुम्भेश्वरनाथ पड़ा。

मंदिर का इतिहास कहा जाता है कि लक्ष्मीपुर रियासत की महारानी सोनावती देवी को स्वप्न में भगवान शिव ने जंगल के बीच स्थित इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन कराए और मंदिर निर्माण का आदेश दिया। स्वप्न के अनुरूप स्थान खोजने पर महारानी ने यहां जुड़वां शिवलिंग और माता पार्वती की पिंडी के दर्शन किए तथा मंदिर का निर्माण कराया। भगवान शिव ने महारानी को यह भी आदेश दिया था कि इस धाम का पुजारी वैष्णव ब्राह्मण ही होगा। इसके बाद सैनिकों द्वारा खोजबीन कर वैष्णव ब्राह्मण को बुलाकर पूजा-अर्चना की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके निवास और आजीविका के लिए मंदिर के आसपास की भूमि भी दान में दी गई। तब से आज तक उसी वंश के लगभग 40 घर पंडा परिवार पीढ़ी-दर-पीढ़ी बाबा की सेवा और पूजा-अर्चना करते आ रहे हैं।

श्रद्धालुओं की आस्था घने जंगल और हिंसक पशुओं के कारण प्राचीन समय में मंदिर में केवल दिन के समय ही श्रृंगार और पूजा होती थी। यही परंपरा आज भी कायम है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि बाबा शुम्भेश्वरनाथ महामृत्युंजय स्वरूप में विराजमान हैं और सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु पुनः आकर बाबा का विशेष श्रृंगार पूजन कराते हैं।

विशेष अवसर सावन माह, महाशिवरात्रि, पूर्णिमा और प्रत्येक सोमवार को यहां श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। विशेष रूप से सावन माह में भागलपुर के बरारी गंगा घाट से डाक कांवरिया पैदल यात्रा कर बाबा को जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों से हजारों श्रद्धालु इस पावन धाम में दर्शन के लिए आते हैं।

सुविधाएं एनएच-133 देवघर -हंसडीहा स्थित कोठिया चौक से मंदिर तक बेहतर पक्की सड़क होने के कारण श्रद्धालुओं को यहां पहुंचने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। आस्था, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा संगम बाबा शुम्भेश्वरनाथ धाम को क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में विशेष पहचान दिलाता है। यह मंदिर देवघर बैधनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम के मध्य में स्थित है。