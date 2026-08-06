रानी शीतला ने की थी सिद्धेश्वर भूतनाथ महादेव की स्थापना
बेनीपुर के मंदिर के 81 वर्षीय बुजुर्ग पुजारी महावीर पंडा के अनुसार, यह मंदिर 17वीं शताब्दी से स्थापित है और बाबा चमत्कारी माने जाते हैं। मंदिर का जीर्णोद्धार 1910 में हुआ था और इसका अलौकिक वातावरण मनोकामना पूर्ण करता है। बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड ने 1988 में इसे अपने अधीन लिया।
बेनीपुर निस। मंदिर के बुजुर्ग पुजारी 81 वर्षीय महावीर पंडा बताते हैं कि बाबा चमत्कारी हैं। प्राकृतिक सुंदरता से मंदिर का श्रृंगार है। उन्होंने बताया कि 17वीं शताब्दी में जोगियारा स्टेट की रानी शीतला देवी ने श्मशान, जंगल, उत्तरवाहिनी कमला नदी और सन्नाटे वाली जगह पर बाबा को स्थापित किया था। प्रकृति के इन चारों संगम से अलौकिक वातावरण बनता है। मनोकामना पूरी होने के कारण इसका नाम सिद्धेश्वर पड़ा। श्मशान में मंदिर होने के कारण यह भूतनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका इतिहास भी रोचक है। सैकड़ों वर्षों तक मंदिर उपेक्षित रहा। यहां खतरनाक जीव-जंतु और पक्षियों का बसेरा था।
वर्ष 1883 में बाबा का चमत्कार हुआ। वर्ष 1910 में श्रद्धालुओं ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर के पुजारी विनोद झा बताते हैं कि वर्ष 1934 में महाराष्ट्र के साधु कुड़ी बाबा ने वर्षों तक यहां तपस्या की थी। 1958 में वृंदावन के साधु महात्मा हरिवंश दास ने 14 वर्षों तक तप किया। इसके बाद तपस्वी सरकार ने 1983 से 2019 तक तप किया। बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड ने 1988 में मंदिर को अपने अधीन लिया।
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