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हरिणा में 800 वर्ष पहले स्वयं प्रकट हुआ था शिवलिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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कोल्हान के हरिणा में बाबा मुक्तेश्वर धाम है, जो स्वयं उत्पन्न शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर हर साल हजारों भक्तों को जलाभिषेक के लिए आकर्षित करता है। यहां पांच दिवसीय हरिणा मेला रजो संक्रांति के अवसर पर आयोजित होता है, जिसमें पारंपरिक नृत्य और अनुष्ठान होते हैं।

हरिणा में 800 वर्ष पहले स्वयं प्रकट हुआ था शिवलिंग

कोल्हान के प्रसिद्ध धाम में से बाबा मुक्तेश्वर धाम का अलग ही स्थान है। प्राकृतिक वादियों में बसा हरिणा का बाबा मुक्तेश्वर धाम चारों ओर जंगल एवं लंबे पेड़ों से घिरा है। यहां शिवलिंग की उत्पति स्वयं हुई थी, जिसके कारण इस स्थान का विशेष महत्व है। यहां सावन में पूरे झारखंड सहित बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से लोग हजारों की संख्या में हर साल जलाभिषेक के लिए आते हैं। हरिणा मुक्तेश्वरधाम शिव मंदिर स्थित शिवलिंग की प्राचीन एवं अनोखी कहानी प्रचलित है। लोक कथा के अनुसार खड़बंद गांव के कुंजबिहारी मंडल के घर से चरवाहा गाय-बैल लेकर चराने जाता था।

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कुछ दिनों से मंडल परिवार की एक दुधारू गाय ने दूध देना बंद कर दिया। परिवार वालों को शक हुआ कि कहीं चरवाहा दूध न पी जाता हो, इसलिए इसकी जांच करने एक-दो सदस्य चरवाहा के पीछे गए। कुछ देर बाद देखा कि वह गाय एक स्थान पर खड़ी है और उसके थन से दूध की धारा नीचे गिर रहा है। मंडल परिवार ने उस स्थल की खुदाई की तो नीचे शिवलिंग पाया गया। उसी दिन से शिवलिंग की पूजा लगातार हो रही है। तब से मंडल परिवार के घर से पुआल लाकर शिव मंदिर की छावनी प्रत्येक वर्ष बनाई जाती है। कंक्रीट का मंदिर निर्माण होने के बावजूद ऊपरी हिस्से में पुआल की छावनी अब भी है। मान्यता है कि यहां 800 साल पहले भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की स्वयं उत्पत्ति हुई है। यह एक सिद्ध मंदिर है, जहां आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए यहां हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश और पड़ोसी राज्यों से भी श्रद्धालु पूजा और जलाभिषेक के लिए आते हैं। यहां पांच दिवसीय हरिणा मेला का आयोजन हर वर्ष होता है। यह कोल्हान क्षेत्र का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक ग्रामीण मेला है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मेला रजो संक्रांति (जठ संक्रांति) के अवसर पर शुरू होता है। भक्त सुबह भक्त पोखरा में स्नान कर मुक्तेश्वर धाम में बाबा भोलेनाथ की पूजा-अर्चना करते हैं। मेले के दौरान पारंपरिक छऊ नृत्य, जागरण और कई स्थानीय अनुष्ठान जैसे पातभोक्ता और जाम डाली का आयोजन होता है। इस मेले में झारखंड के अलावा पड़ोसी राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार से भी हज़ारों-लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं।

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