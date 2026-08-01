बोल बम के जयघोष से गूंजेगा मटेश्वर, उमड़ेगा आस्था का महाकुंभ

सावन का महीना शुरू होते ही बाबा मटेश्वर धाम श्रद्धालुओं से भर जाएगा। लाखों कांवरियों द्वारा कठिन यात्राएं करके गंगाजल लाने के साथ-साथ पूजा-अर्चना की जाएगी। विधायक संजय कुमार सिंह ने धाम के विकास में रुचि दिखाई है और श्रद्धालु राज्य सरकार से मेले को राजकीय दर्जा देने की मांग कर रहे हैं।

सिमरी बख्तियारपुर, एक संवाददाता। सावन शुरू होने के साथ ही बाबा मटेश्वर धाम एक बार फिर शिवभक्ति के रंग में रंगने को तैयार है। लाखों डाकबम और कांवरियों के आगमन से पूरा क्षेत्र बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठेगा।

श्रावणी मेले की तैयारी श्रावणी मेले के दौरान बाबा मटेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता है, जिससे पूरा इलाका शिवमय वातावरण में डूब जाता है। श्रद्धालु मुंगेर के छर्रापट्टी गंगा घाट से पवित्र गंगाजल भरकर लगभग 80 से 109 किलोमीटर की कठिन पदयात्रा पूरी करते हुए बाबा मटेश्वर धाम पहुंचते हैं। यह यात्रा खगड़िया, मानसी, बलहा बाजार, बदला घाट, कात्यायनी स्थान, धमारा घाट, कोपरिया और सिमरी बख्तियारपुर होते हुए पूरी होती है। पूरे कांवरिया पथ पर जगह-जगह सेवा शिविर, भंडारे, चिकित्सा सहायता और स्वयंसेवकों की निस्वार्थ सेवा श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाती है। कठिन यात्रा के बावजूद कांवरियों की आस्था और उत्साह देखते ही बनता है। एक माह तक चलने वाले श्रावणी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। मंदिर समिति के स्वयंसेवक मुंगेर के छर्रापट्टी गंगा घाट से लेकर बाबा मटेश्वर धाम तक पूरे कांवरिया मार्ग का लगातार निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।

धाम का विकास बाबा मटेश्वर धाम के समग्र विकास और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी पहल तेज हुई है। नवनिर्वाचित विधायक संजय कुमार सिंह धाम के विकास, श्रावणी मेले के विस्तार और आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण में विशेष रुचि ले रहे हैं। मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष सह एसडीओ आलोक राय, उपाध्यक्ष मुन्ना भगत, सचिन संतोष सिंह, कृष्ण कन्हैया मेले की तैयारियों की लगातार निगरानी कर रहे हैं । श्रद्धालुओं ने राज्य सरकार से बाबा मटेश्वर धाम श्रावणी मेला को राजकीय मेले का दर्जा देने की मांग भी दोहराई है। स्वयंभू शिवलिंग की महिमा सदियों पुराना इतिहास, प्राकृतिक विशेषताओं और जन आस्था ने बाबा मटेश्वर धाम को कोसी क्षेत्र की पहचान बना दिया है। बाबा मटेश्वर धाम लोकसंस्कृति तथा सामाजिक एकता के जीवंत महाकुंभ के रूप में अलग पहचान स्थापित करता है।