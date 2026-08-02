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रामायण काल से जुड़ा है बाबा ईशाननाथ मंदिर दमामी धाम का इतिहास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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बेलसंड क्षेत्र स्थित बाबा ईशाननाथ मंदिर का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। सावन माह में इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। भक्त जलाभिषेक के लिए दूर-दूर से आते हैं। महंत चितरंजन गिरी ने बताया कि ईशाननाथ धाम का पुराना इतिहास और मान्यताएं यहां के धार्मिक महत्व को दर्शाती हैं।

रामायण काल से जुड़ा है बाबा ईशाननाथ मंदिर दमामी धाम का इतिहास

उतम चन्द्र वर्मा सीतामढ़ी। बेलसंड क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध बाबा ईशाननाथ मंदिर, दमामी धाम का इतिहास रामायण काल से जुड़ा बताया जाता है। सावन माह में यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। जिले के विभिन्न प्रखंडों के अलावा पड़ोसी जिलों और नेपाल से भी बड़ी संख्या में भक्त जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। दमामी धाम बाबा ईशाननाथ के 70 वर्षीय महंत चितरंजन गिरी ने बताया कि धाम के चारों दिशाओं से बागमती, लक्ष्मणा और मनुषमरा नदी गुजरती है। इसी कारण लोग इसे जिले का काशी (बनारस) भी कहते हैं। उन्होंने बताया कि बाबा ईशाननाथ धाम का उल्लेख साहित्यकार एवं इतिहासकार डॉ. लोकेश शरण की पुस्तक ‘इतिहास के आइने में बेलसंड : सीतामढ़ी’ तथा रामनिवास शर्मा की पुस्तक ‘दमामी धाम : एक परिचय’ में मिलता है।

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इन पुस्तकों में बाबा ईशाननाथ के शिवलिंग को स्वयंभू बताया गया है। महंथ के अनुसार माता सीता ने भी यहां भगवान शिव के दर्शन किए थे। मंदिर परिसर में लगा विशाल घंटा भी धाम की प्राचीनता का प्रमाण माना जाता है, जिस पर पुरानी लिपि में संवत 1385 अंकित है। इतिहासकार डॉ. लोकेश शरण के अनुसार प्राचीन काल में यह क्षेत्र घने जंगलों से आच्छादित था। मान्यता है कि ईशान नामक एक लकड़हारा पेड़ काट रहा था, तभी तेज आवाज के साथ धरती फट गई और उसके नीचे से शिवलिंग प्रकट हुआ। तभी से इस स्थान का नाम बाबा ईशाननाथ धाम पड़ा। डॉ. लोकेश शरण ने बताया कि सावन भगवान शिव और माता पार्वती का प्रिय महीना है। सच्चे मन से पूजा-अर्चना करने पर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन की सोमवारी पर कांवरिया बागमती और लक्ष्मणा नदी के विभिन्न घाटों से जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए मंदिर पहुंचते हैं । जलाभिषेक करते हैं। इस अवसर पर दमामी धाम में भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है।

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