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आस्था :फूल, बेलपत्र व रुद्राक्ष से सजे बाबा, महाआरती में गूंजा ॐ नमः शिवाय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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दूसरी सोमवारी पर हरिगिरिधाम में दिखा अद्भुत नजारा, लाखों श्रद्धालुओं ने की पूजा-अर्चना ... बेलपत्र से भव्य शृंगार किया गया और शाम को महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाव-विभोर होकर

आस्था :फूल, बेलपत्र व रुद्राक्ष से सजे बाबा, महाआरती में गूंजा ॐ नमः शिवाय

गढ़पुरा, एक संवाददाता।सावन माह की दूसरी सोमवारी पर बाबा हरिगिरि धाम पूरी तरह शिवमय हो गया। सोमवार को मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दिन बाबा भोलेनाथ का फूल-बेलपत्र से भव्य शृंगार किया गया और शाम को महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाव-विभोर होकर झूम उठे।

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महाआरती का आयोजन

सोमवारी के अवसर पर पुजारियों ने गोविंद झा, सोनू झा एवं रत्नेश झा तीनों ने मिलकर बाबा का विशेष शृंगार किया। शिवलिंग को सफेद गुलाब, गेंदे, कमल, बेलपत्र और धतूरे से सजाया गया। चंदन और अष्टगंध से तिलक कर रुद्राक्ष की माला अर्पित की गई। गर्भगृह को रंगीन लाइटों और फूलों की लड़ियों से सजाया गया था। इस दौरान मंदिर परिसर ॐ नमः शिवाय की गूंज से गूंज उठा। मंदिर समिति के सचिव विकास सिंघानिया ने बताया कि सोमवार का शृंगार पूरी तरह प्राकृतिक सामग्रियों से किया गया है। मान्यता है कि सावन में बेलपत्र और सफेद फूल अर्पित करने से बाबा अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्रृंगार देखकर श्रद्धालु "हर हर महादेव" के जयकारे लगाने लगे।

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महाआरती में श्रद्धालु

महाआरती में झूम उठे श्रद्धालु शाम 8 बजे बाबा की महाआरती शुरू हुई। शंख, घंटा, ढोल-नगाड़े और डमरू की ध्वनि के बीच जब पुजारियों ने ॐ नमः शिवाय का जाप किया तो पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। महाआरती में शामिल होने के लिए महिला, पुरुष और बच्चे हाथों में जोड़कर खड़े थे। कई श्रद्धालु भक्ति में झूमते हुए नाचते नजर आए। बोल बम और हर हर महादेव के नारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया।

जलाभिषेक के लिए भीड़

जलाभिषेक के लिए उमड़ी भीड़ दिनभर सिमरिया और अन्य गंगा घाटों से गंगाजल लेकर पहुंचे कांवरियों की लंबी कतारें लगी रहीं। प्रशासन द्वारा कतारों को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग और पुलिस बल तैनात किए गए थे। जगह-जगह पेयजल और मेडिकल सहायता केंद्र भी बनाए गए थे।

सामाजिक संगठनों का सहयोग

सोमवार की रात तक सेवा में जुटे स्वयंसेवी संगठन महाआरती और श्रृंगार के दौरान कई सामाजिक संगठनों ने मारवाडी युवा संघ के द्वारा भंडारे की व्यवस्था की गई थी। मंदिर परिसर में स्वच्छता और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। भक्तों का कहना है कि दूसरी सोमवारी की महाआरती और श्रृंगार का नजारा जीवनभर याद रहेगा। बाबा हरिगिरि धाम में आस्था का यह अद्भुत संगम पूरे दिन देखने को मिलता रहा। रिपोर्टर:अग्निवेश वत्स

सामान्य प्रश्न

सोमवारी पर किस विशेष शृंगार का आयोजन किया गया?
सोमवारी पर बाबा भोलेनाथ का फूल-बेलपत्र से भव्य शृंगार किया गया।
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