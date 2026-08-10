बांका : . दूसरी सोमवारी पर कच्ची कांवरिया पथ पर उमड़ा शिवभक्तों का जनसैलाब
बांका से आनंद कुमार की रिपोर्ट बांका, निज संवाददाता विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में सावन
बांका से आनंद कुमार की रिपोर्ट बांका, निज संवाददाताविश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में सावन की दूसरी सोमवारी पर कच्ची कांवरिया पथ शिवभक्तों से पट गया। बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए कांवरियों का जत्था लगातार आगे बढ़ता रहा। सुबह से लेकर देर रात तक कांवरिया पथ पर बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष गूंजते रहे। भगवा वस्त्र पहने कांवरियों के कदम बाबा धाम की ओर लगातार बढ़ते रहे। दूसरी सोमवारी को जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा गया। कई कांवरिया समूह में यात्रा करते नजर आए तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु दंडवत यात्रा और पैदल कांवर लेकर बाबा धाम की ओर बढ़ते रहे।
मेला क्षेत्र में प्रशासन की ओर से सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और अन्य सुविधाओं को लेकर निगरानी की जा रही है। कच्ची कांवरिया पथ पर भीड़ बढ़ने के कारण जगह-जगह सेवा शिविरों में श्रद्धालुओं को पानी, शरबत और भोजन उपलब्ध कराया गया। लगातार बढ़ती भीड़ से मेला क्षेत्र में उत्सवी माहौल बना रहा।
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