बाबा आम्रेश्वर धाम में आज से एक माह तक गूंजेगा हर-हर महादेव

खूंटी जिले का प्रसिद्ध बाबा आम्रेश्वर धाम श्रावणी मेले के लिए पूरी तरह तैयार है। 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाले इस मेले में हजारों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे। विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिससे यह धार्मिक आयोजन सामाजिक समरसता का प्रतीक बनता है।

तोरपा, प्रतिनिधि। खूंटी जिले का प्रसिद्ध एवं आस्था का प्रमुख केंद्र बाबा आम्रेश्वर धाम गुरुवार से शुरू होने वाले श्रावणी मेले के लिए पूरी तरह तैयार है। 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलने वाले इस एक माह के धार्मिक आयोजन में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजा-अर्चना करेंगे। श्रावण मास के दौरान यह धाम भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रमुख केंद्र बन जाता है। श्रद्धालु बनई नदी से पवित्र जल भरकर कांवर यात्रा के माध्यम से बाबा के दरबार पहुंचेंगे और जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि एवं मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करेंगे। बोल बम के जयघोष से गूंजेगा पूरा धाम:

श्रावणी मेले का वातावरण श्रावणी मेले के दौरान सुबह से देर रात तक पूरा मंदिर परिसर "बोल बम" और "हर-हर महादेव" के जयघोष से गूंजता रहेगा। श्रद्धालु बेलपत्र, धतूरा और गंगाजल अर्पित कर भगवान शिव की आराधना करेंगे। दूर-दूर से आने वाले कांवरियों की लंबी कतारें पूरे धाम को भक्तिमय वातावरण में बदल देंगी।

श्रद्धालुओं की संख्या चार राज्यों से पहुंचते हैं श्रद्धालु:

बाबा आम्रेश्वर धाम का महत्व केवल खूंटी जिले तक सीमित नहीं है। झारखंड के अलावा बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति इस मेले को क्षेत्र के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल करती है।

आर्थिक योगदान धार्मिक आयोजन के साथ रोजगार का भी बड़ा माध्यम:

श्रावणी मेला स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। मेले के दौरान मंदिर परिसर और आसपास सैकड़ों अस्थायी दुकानें सजती हैं। पूजा सामग्री, प्रसाद, फल-फूल, खिलौने, कपड़े तथा खान-पान के स्टॉल लोगों को आकर्षित करते हैं। बच्चों के लिए झूले और अन्य मनोरंजन के साधन भी लगाए जाते हैं। एक माह तक चलने वाले इस मेले से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है।

सामाजिक समरसता सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल:

इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता सामाजिक समरसता है। यहां विभिन्न समुदायों के लोग व्यापार, सेवा और सहयोग के माध्यम से इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोग मिलकर मेले की व्यवस्था और व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, जो आपसी भाईचारे और सामाजिक एकता की मिसाल पेश करता है।

श्रद्धालुओं की सुविधा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम:

श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन तथा बाबा आम्रेश्वर धाम प्रबंध समिति ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। पेयजल, चिकित्सा शिविर, साफ-सफाई, यातायात नियंत्रण और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। पूरे मंदिर परिसर और मार्ग पर रातभर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की गई है। बनई नदी में जल भरने के लिए विशेष घाट तैयार किए गए हैं। नदी से मंदिर तक जाने वाले मार्ग की झाड़ियों की सफाई कराई गई है तथा पूरे रास्ते में लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर स्थित कुएं और जलाशय की सफाई कर उसे लोहे की जंजीरों से सुरक्षित किया गया है। साथ ही पूरे परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है।

जलाभिषेक की व्यवस्था सात हजार श्रद्धालुओं के लिए एक साथ कतार की व्यवस्था:

बाबा आम्रेश्वर धाम प्रबंध समिति के महामंत्री मनोज कुमार ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगभग सात हजार लोगों के एक साथ खड़े होकर जलाभिषेक के लिए आगे बढ़ने हेतु फेब्रिकेटेड क्यू (कतार व्यवस्था) बनाई गई है। महिलाओं, पुरुषों और वीवीआईपी श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग प्रवेश एवं निकासी द्वार भी बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि उपायुक्त मो. जावेद हुसैन और पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग लगातार तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। गुरुवार को एक माह तक चलने वाले श्रावणी मेले का भव्य उद्घाटन होगा और बाबा आम्रेश्वर धाम प्रबंध समिति श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है।

तोरपा, प्रतिनिधि। खूंटी जिले का प्रसिद्ध और पवित्र तीर्थस्थल बाबा आम्रेश्वर धाम आज से श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। इस वर्ष का श्रावणी मेला 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगा। पूरे एक माह तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजा-अर्चना करने पहुंचेंगे। श्रावण मास की पवित्रता के साथ ही यह धाम आस्था का मुख्य केंद्र बन जाता है। कांवर यात्रा के दौरान भक्त बनई नदी से पवित्र जल भरकर पैदल बाबा के दरबार पहुंचते हैं। सुबह से देर रात तक पूरा मंदिर परिसर "बोल बम", "हर-हर महादेव" के जयघोष और शंख-घंटियों की ध्वनि से गूंजता रहता है। श्रद्धालु बेलपत्र, धतूरा और गंगाजल से अभिषेक कर सुख-समृद्धि और मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। दूर-दूर से आए कांवरियों की कतारें धाम की भक्ति को और भी जीवंत कर देती हैं। बाबा आम्रेश्वर धाम का यह मेला केवल खूंटी तक सीमित नहीं है। झारखंड के अलावा बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। यह मेला स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। मेले के दौरान मंदिर परिसर और आसपास सैकड़ों अस्थायी दुकानें सजती हैं। पूजा सामग्री, प्रसाद, फल-फूल, खिलौने, कपड़े और खान-पान के स्टॉल लगाए जाते हैं। बच्चों के लिए झूले और मनोरंजन के साधन आकर्षण का केंद्र रहते हैं। मेले के एक माह में हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। मेले की सबसे बड़ी विशेषता सामाजिक समरसता है। यहां हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी समुदायों के लोग व्यापार और सेवा के माध्यम से जुड़ते हैं। आपसी सहयोग और भाईचारे की यह तस्वीर सांप्रदायिक एकता की मिसाल पेश करती है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और बाबा आम्रेश्वर धाम प्रबंध समिति ने व्यापक तैयारियां की हैं। पेयजल, चिकित्सा शिविर, साफ-सफाई, यातायात व्यवस्था और कानून-व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे धाम परिसर में रातभर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण करने के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए बनई नदी में विशेष घाट बनाये गए हैं साथ ही नदी से मंदिर परिसर तक पहुंचने वाले मार्ग पर लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। जिला 2द्वारा कावांरियों की सुविधा के लिए सड़क के दोनो ओर की झाड़ियों की साफ सफाई भी कराई गई है। मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा भी परिसर में भी श्रद्धालुओं के स्नान के लिए कुआं एवं जलाशय की साफ सफाई एवं जलाशय में लोहे की जंजीर से बेरिकेटिंग कर सुरक्षित बनाया गया है। साथ ही पूरे परिसर की आकर्षक सजावट की गई है। उपायुक्त मो. जावेद हुसैन और पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बाबा आम्रेश्वर धाम प्रबंध समिति के महामंत्री मनोज कुमार ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि बाबा के भक्तों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि भक्तों के बाबा पर जलार्पण की सुविधा के लिए लगभग सात हजार लोगों के एक साथ खड़े होने के लिए फेब्रिकेटेड क्यू भी बनाया गया है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों एवं वीवीआइपी के लिए अलग अलग प्रवेश एवं निकासी द्वार भी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बाबा आम्रेश्वर धाम प्रबंध समिति भक्तों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को पूरे एक माह चलने वाले श्रावणी मेला का भव्य उद्घाटन भी होगा।