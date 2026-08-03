चार साल तक छात्रा का शोषण,सात लाख ऐंठे

बीए की छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर सहपाठी युवक ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर उससे सात लाख रुपये ऐंठ लिए और चार सात तक शोषण करता रहा। विरोध पर जान से मारने की कोशिश की। छात्रा ने युवक और उसके परिवारीजनों समेत सात के खिलाफ पारा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर पारा सुरेश कुमार सिंह के मुताबिक, पीड़िता बीए की छात्रा है। उसका आरोप है कि वर्ष 2022 में वह नाबालिग थी। समय साथ पढ़ने वाले सावंत से मुलाकात हुई थी। एक दिन अपने घर बुलाकर उसने नशीला पेय पिलाकर दुष्कर्म किया।

सांवत ने वीडियो भी बना लिया। होश में आने पर विरोध किया तो उसने शादी का झांसा दिया। इसके बाद वह शोषण करता रहा। शादी का दबाव बनाने पर उसने वीडियो के बारे में जानकारी दी। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर चार साल तक शोषण करता रहा। उसी के बल पर ब्लैकमेल कर धीरे-धीरे सात लाख रुपये ऐंठ लिए। घर से चोरी कर उसकी रुपयों की डिमांड पूरी करती रही। रुपये ऐंठकर वह अपने घरवालों को देता था। शादी का दबाव बनाने पर उसने और उसके परिवारीजनों ने धमकी दी। हाल ही में सावंत ने पीटा और गला दबाकर मारने की कोशिश की। सावंत की प्रताड़ना बढ़ते देख उसके घर पहुंची। उसके पिता प्रमोद, मां सुमन, भाई सृजन, रिश्तेदार पुष्पेंद्र और शिवम मिले। उक्त लोगों भी धमकी दी। उक्त लोगों की प्रताड़ना और धमकी से त्रस्त होकर घरवालों को जानकारी दी। इसके बाद थाने पहुंचकर तहरीर दी। इंस्पेक्टर ने बताया कि छात्रा की तहरीर पर आरोपी के सावंल और उसके परिवारीजनों समेत सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफ्तीश की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।